Baka (61) želi djecu sa svojim suprugom (24): 'Ja sam mu jedina žena s kojom je ikad bio'

Ja sam 61-godišnja djevojka i ponosna sam što sam oduzela nevinost svom muškarcu, naš seksualni život je 'odličan', kaže Amerikanka Cheryl McCain koja je u vezi s 37 godina mlađim muškarcem, a sada otkriva kako očajnički želi imati djecu sa svojim 24-godišnjim mužem.

Cheryl McCain udana je za Qurana McCaina. Par je prvi put počeo izlaziti 2020. i od tada su nerazdvojni. Sada traže surogat majku i posvajanje kako bi povećali svoju obitelj. Iako su željeli dijete prirodnim putem, kako zbog godina to nije vjerojatno, sada su se okrenuli alternativnim opcijama, donosi The Sun.

- Znamo da bi to moglo biti malo nekonvencionalno, jer Cheryl možda neće biti tu tako dugo kao ja, ali ona vjeruje da ću ja biti odličan otac. Naša obitelj također podržava našu odluku - kaže mladi muškarac.

Quran je izgubio nevinost s bakom kada je imao 23, a ona 60 godina. Tvrde da im je seksualni život sjajan.

- Kada je u pitanju biti samo s jednom osobom, ne vidim to kao problem. Osobno ne mislim da je seks nešto što biste trebali dijeliti s bilo kim, poštujem ljude koji to čine, ali to nije za mene. Mislim da je to sveti ritual i da ga treba podijeliti s nekim posebnim - kaže on.

Ne osjeća da je pogriješio odabirom Cheryl da mu bude prva.

- Naš seksualni život je sjajan, a brak to nije promijenio. Osjećam kao da sam imao puno iskustva, čak i samo s jednom osobom - dodaje. Cheryl je njegova druga djevojka, ali s prvom nije izgubio nevinost.

- Imao sam jednu djevojku prije Cheryl, ali ona mi je slomila srce kad sam imao oko 15 godina. Mislio sam da ću s njom izgubiti nevinost, ali ona je imala više iskustva od mene pa je to nije zanimalo. Nakon toga nisam s nikim bio niti razgovarao sve do Cheryl, i iskreno, nitko nije bio zainteresiran za mene dok se ona nije pojavila - priča Quran.

- Život je kratak, pa mislim da ne biste trebali gubiti vrijeme pokušavajući doživjeti još iskustava kada ste upoznali osobu koju volite. Osjećam da imam dovoljno iskustva da znam što želim, i mislim da je to stvarno velika zabluda koju ljudi imaju. Ljudi misle da moraju 'iskusiti svijet'... Ne žalim zbog odluka koje sam donio, uložio sam sve u ovu vezu - ističe Quran.

