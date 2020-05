Baka (62) desetoro unučadi udala se za dečka od 26 godina

Zanima vas ova tema? pročitajte onda i ovaj članak: Mladi ljubavnik u život mi je donio dašak vedrine i smisao

Kad joj je 26-godišnji taksist Bayram Boussada lani u svibnju na Facebooku poslao zahtjev za prijateljstvo, Isabell Dibble (62) najprije ga je odbila, zaključivši da je premlad za nju. No, prisjetila se da ga je možda upoznala kad je bila na odmoru u Tunisu, u svibnju, pa je pomislila da 'može malo porazgovarati s njim'. Nakon što su postali prijatelji i razmijenili nekoliko poruka, jednostavno su 'kliknuli' i Isabell je u listopadu otputovala na Madeiru, na upoznavanje. U siječnju ove godine na tom otoku su se i vjenčali, u prisustvu stotinjak uzvanika, članova njegove obitelji.

Na žalost, još od vjenčanja par ima problema s Bayramovim ulaskom u Veliku Britaniju, jer je zbog pandemije korona krize bio otkazan niz letova i izdavanje viza, tako da nisu znali kad će ponovo biti zajedno. Iako je 36 godina starija od svog izabranika, te među njima postoji mnogo razlika, a još uvijek i ne mogu jedno do drugog, Isabell kaže kako nikad nije bila sretnija.

- Nikada me nije pitao za novac, nikad nije tražio ništa. Nije ga briga hoću li se ja preseliti k njemu, ili će on doći ovamo, samo želimo biti zajedno, kaže Isabell, koja živi u Kentu. Kako tu ima obitelj, djecu i unuke, ne želi otići, pa se par još uvijek bori da Bayrama dovedu u Kent.

Kaže kako joj je lani na povratku iz Tunisa barist u zračnoj luci ponudio spoj, koji je ona odbila, odgovorivši da je premlad. Kad se vratila u Veliku Britaniju, učinilo joj se da joj je njegov prijatelj poslao zahtjev za prijateljstvom, no i njega je odbila iz istog razloga. Ipak, kad je vidjela da je mladić tog imena povezan s nekim njenim prijateljima, odlučila je razmijeniti nekoliko poruka.

- Pomislila sam: Zašto ne, možemo porazgovarati, neće to biti ništa ozbiljno - kaže. No, ubrzo je shvatila da to zapravo i nije mladić za kojega misli da jest, već netko posve drugi - istog imena, također iz Tunisa, ali ga ranije nije srela.

- Doslovno smo razgovarali satima, ponekad smo bili i do 3 ujutro na telefonu. Osjetila sam da nešto među nama postoji i prije nego smo se susreli licem u lice - kaže sretna mladenka. Počeli su razgovarati o braku, prenosi The Sun.

- Bilo je kao da se poznajemo cijeli život. Znam da ljudi to često kažu, ali zaista sam se tako osjećala. Bio je zgodan, ali vrlo mlad - priča Isabell.

Dodaje kako ju je u razgovorima počeo nazivati 'svojom ženom', na što je ona odgovorila kako - ako ju želi tako zvati - mora postaviti pravo pitanje.

- Tjedan dana kasnije poslao mi je slike s pladnjem prstenova i zamolio me da odaberem jedan - priča Isabell te dodaje kako ju je Bayram tada pozvao da ga posjeti u Tunisu. Tako je u listopadu otišla na put. Bila je tjedan dana kod njega i upoznala je njegove roditelje, koji su mu pomogli da joj priredi iznenađenje.

- Svugdje su postavili svijeće i donijeli tortu, a on me zaprosio pred svima njima - priča Isabell. Dodaje kako je njena obitelj u početku bila šokirana time. Isprva su joj govorili da bude oprezna, no sada su sretni zbog nje. Tako je Isabell početkom ove godine opet putovala u Tunis, da bi se 2. siječnja vjenčali u krugu njegove obitelji. Njena obitelj ostala je u Velikoj Britaniji, no podržavaju je, kaže.

- Izgubila sam tri supruga, pa znaju da mi je potrebno uzbuđenje i ljubav. Znaju da sam još mlada u srcu i da me on čini sretnom - kaže Isabell. Potvrdila je to i njezina kći Emma (37), koja je isprva bila sumnjičava kad je saznala za majčinu vezu sa 26-godišnjakom.

- Čujete svakakve priče o mlađim muškarcima koji se udvaraju starijim ženama i traže samo jedno. Najviše me zabrinulo to što je mama išla u drugu zemlju upoznati neznanca. No, sad vidim koliko su iskreni i jasno mi je da on voli moju majku - kaže te dodaje:

- Mama je prošla mnogo toga lošeg, pretrpjela je mnogo gubitaka u životu, pa je stvarno lijepo vidjeti je sretnu.

Par je, između ostaloga, razgovarao i o djeci, kaže Isabell. Kako ona već ima troje djece i desetero unučadi, više ne želi djecu, a Bayram se zasad s tim slaže.

- Trenutno je sretan bez djece. Dovoljno je mlad da će, ako se predomisli, imati vremena da i to ostvari s nekom drugom ženom - dodaje. Sad im je važno samo to da dobije vizu kako bi mogli početi uživati u zajedničkom bračnom životu.

- Nije me briga za dobnu razliku među nama. Godine su samo broj. Ja na nju ne gledam kao na 'stariju' ženu, već ju vidim kao dobru ženu. Čini me sretnim, vjerujem joj i ona vjeruje meni. Korona je otežala situaciju, no čekao bih zauvijek ako treba, kaže mladoženja te dodaje kako Isabell voli zato što je pozitivno luda i prekrasna žena

- Ona je moja duša, moje sve - zaključuje zaljubljeni mladić.

