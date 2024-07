Baka Andrea (54) spavala je s 800 frajera, a sada se konačno skrasila: I dalje ću se zabavljati

Upoznajte baku u super formi koja svaki dan dobiva ponude za seks i spavala je s više od 800 muškaraca nakon razvoda. No, odnedavno je zaljubljena i u sretnoj vezi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Ona je pohotna fit baka: 'Volim dobar seks! Od razvoda sam u krevetu bila sa 720 njih' | Video: KanalRi

Andrea Sunshine (54) rodom je iz Brazila i živi u Londonu, a prilično je promijenila način života otkako se rastala prije 19 godina. Glamurozna baka sada kaže da je 'seks njezino gorivo' i svaki tjedan izlazi s tri do pet osoba - i muškaraca i žena.

Andrea, koja ima dvoje odrasle djece, kaže da njezina fit tjelesna građa 'pali muškarce' i vjeruje da su ljudi koji joj šalju poruke stvarno zaljubljeni u nju.

EXCLUSIVE: Superfit gran, 54, finally finds love with man her own age – but says it won’t stop her having fun | Foto: PROFIMEDIA

Bodibilderica, koja kaže da njezine veze nikad ne traju dovoljno dugo, svaki tjedan provodi sate u teretani kako bi održala svoj izgled. Opušta se vježbanjem gole joge.

Nedavno je objavila da je u vezi, nakon što joj je muškarac kojeg je mislila da ne zna poslao niz poruka.

- Ispalo je da je bila riječ o osobi koja je moj stari prijatelj i kojeg nisam jako dugo vidjela, odmah smo jako kliknuli i sada smo u vezi, zajedno živimo. On zna sve o mom životu i voli me takvu kakva jesam - izjavila je.

EXCLUSIVE: Superfit gran, 54, finally finds love with man her own age – but says it won’t stop her having fun | Foto: PROFIMEDIA

Taj muškarac je 51-godišnji Halvor Langslet, kojeg je upoznala na jednom natjecanju u bodybuildingu u Norveškoj 2015. godine.

- Odlučili smo imati otvorenu vezu dok se još bolje upoznajemo. Ne zato da bih ja mogla biti s drugima. On je otvoren za sve i pristaje na sve što bih ja željela istražiti, ako on to zna i može - naglasila je.

Neko je vrijeme izbjegavala ozbiljne veze te joj je karijera bitnija. Radi kao life coach i fitness influencerica.

S novim se partnerom dobro slaže.

- Nije još bilo neke žestoke ljubomore ili ozbiljnijih svađa. Samo nekoliko različitih gledišta i to je to. Ali i teška razdoblja dio su procesa. Kada dijelite isto kućanstvo svakoga dana naići ćete i na neke izazove. No dovoljno smo zreli da možemo komunicirati s poštovanjem i oboje želimo iste stvari. Imamo puno toga zajedničkog pa to olakšava stvari. U budućnosti želimo zajedno rasti, biti sretni i ispunjeni ljubavlju, onoliko koliko i zaslužujemo - veli Andrea.

EXCLUSIVE: Superfit gran, 54, finally finds love with man her own age – but says it won’t stop her having fun | Foto: PROFIMEDIA

Do sada je dobila je niz ponuda, pa i za brak.

- Već sam dobila bračnu ponudu od jednog Irca koji je ponudio 200 koza da me oženi, što je bilo ludo. Također me želi vidjeti kako se brijem i platio bi 50.000 eura, no trebala bih pokazati i lice na videu. Teško je odbiti toliki novac - izjavila je.

Ima i 9-godišnjeg unuka, no mališanu je neugodno pričati o baki, kaže.

- Nije mu baš ugodno jer je dječak. Ali cijela moja obitelj jako je ponosna što sam fitness mama i baka - navela je za Mirror.