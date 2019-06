Baka postala porno zvijezda da bi se prehranila: 'Zbilja uživam'

Abby Roberts (58), baka šestero unučadi iz Burgosa u Španjolskoj, ostvaruje muške fantazije u sobici pokraj one u kojoj boravi njezin suprug. Umjesto da uživa u umirovljeničkim danima, ona prodaje seks kako bi, tvrdi, preživjela.

Sve radi pred kamerom, šest dana tjedno. Po osam sati dnevno pred kamerom se prešetava gola ili polugola u štiklama, dira se, zadovoljava i radi sve ostalo što klijenti žele. Osim toga, mjesečno snimi po šest filmova za odrasle s muškarcima koji joj dolaze u dom. Za to vrijeme suprug u drugoj sobi gleda sportske kanale.

- U prosjeku radim osam sati dnevno. Neki ljudi me nazivaju radoholičarkom, ali ja to zapravo volim. Time prehranjujem obitelj. Tako je već 18 godina. Zaljubila sam se u svojeg supruga iako sam znala da ima problema sa zdravljem, i da će stvari s vremenom postati lošije. Nije važno tko zarađuje novac dok se volite - rekla je i dodala da je u seks industriju ušla s 40 godina.

Ona i suprug Sorren bili su seksualno vrlo aktivni, čak su svingali, prije nego je imao srčani udar. Morao je prestati sa seksom kako bi ostao živ.

- Seks postaje drugačiji kada ostarite. Mislim da bi se žene u mojim godinama trebale osjećati više seksi. Život još nije gotov. Nikada nisam osjetila potrebu biti porno zvijezda koja izgleda kao Barbie. Mnogi moji gledatelji, posebno oni mlađi, vole me vidjeti kao baku seksualnu radnicu - pojašnjava Abby dok je njezin suprug pun razumijevanja.

- Žao mi je što toliko naporno radi, ali moramo to činiti jer živimo od novca koji zarađuje - kazao je on.

Abby kaže da se zna uzbuditi nakon sati igrica, mazanja uljem... Svjesna je da će jednog dana unuci saznati što im baka radi i postaviti neka škakljiva pitanja, ali je, tvrdi, spremna za to.

- Ako dođu do mene u dobi od 10 i 12 godina i kažu: 'Bako, vidjeli smo na internetu kako se seksaš', ja bih im objasnila da je seks život i to je nešto što ne treba skrivati - dodala je.

Dokumentarac o njima 'On The Game: The Sex Business' prikazan je na Channelu 5, prenosi Mirror.