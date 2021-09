Rosie Morant iz Edinburgha postala je baka s 34 godine nakon što je njezina kći Morgan (19) prošle godine rodila dječaka Roxa.

Iako je Rosie bila svjesna kako uvijek postoji šansa da postane mlada baka, nikad nije očekivala da će imati samo 34 godine.

- Kad šetam unuka, misle da sam mu mama. Još se ne osjećam spremnom da me se zove ‘baka’ - kaže Rosie dodajući da je imala pomiješane emocije kad je saznala da će postati baka u tako mladoj dobi.

- Znala sam da ću uvijek biti mlađa od većine baka i djedova, ali nisam očekivala da će se dogoditi tako brzo.

- Ne želim da me zovu ‘baka’. Možda ‘Glammy’, ali kći se ne slaže - kaže Rosie.

- Iako je situacija šokantna, drago mi je što sam dobila unuka i što mogu pomoći kćeri - kaže.

Rosie je majka i desetogodišnjeg Logana. Imala je tek 16 kad je rodila Morgan.

- Kad sam saznala da sam trudna, to je bio veliki šok. Bila sam u nevolji. Nisam bila gotova sa školom, a kamoli imala posao. Imala sam vrlo malu podršku obitelji. Veza s Morganinim ocem bila je na klimavim nogama. Završila je brzo i prije nego što sam saznala za trudnoću. To me nije spriječilo da zadržim dijete i sama ga odgojim te dignem na noge - prisjeća se Rosie.

- Od kada se rodila, ja i moja kći snažno smo povezane. To je velika ljubav. Više smo kao sestre nego kao majka i kći. Učila sam je da ne ponavlja istu pogrešku kao ja. Kad mi je rekla da je trudna, bilo mi je teško jer znam kakva je to borba. Ne želim da se muči kao ja i pomoći ću joj oko bebe koliko god mogu - kaže.