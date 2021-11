Roberto Bolle, rođen 26. ožujka 1975. u Casale Monferrato, talijanski je plesač. Trenutno je glavni baletan u Američkom baletnom kazalištu i glavni baletan u Baletu kazališta La Scala.

- Treniram po šest do sedam sati svaki dan uz nastavu, probe, istezanje. Ponekad treniram i u teretani. Ne držim se neke posebne dijete, ali jako pazim što jedem. Nije pitanje kalorija, naravno, jer mi plesači puno trošimo, nego kvaliteta. Praktički sam izbacio meso, posebno crveno meso. Jedem ribu, povrće, voće i, iako me puno sjemenki i suhog voća - ispričao je.

Izuzetno popularan u Italiji, a zadnjih godina i u drugim dijelovima svijeta, Bollea nazivaju dragim dječakom baletne scene. Zbog njegovih lijepih crta lica, savršenog tijela i umjetničkog talenta, često ga nazivaju 'plešućom grčkom skulpturom'.

Bolle se pojavljivao u brojnim modnim časopisima te je bio predstavljen u reklamnim kampanjama za Ferragamo, Dolce&Gabbanu, a fotografiran je i za američki Vogue 2009. godine zajedno sa supermodelom Coco Rocha za temu broja.

Bolle ima dogovor i s Giorgiom Armanijem, koji ga oblači.

- Nikad nisam pušio i pijem vino samo kad nazdravljam. Jako volim tamnu čokoladu, jedem male grickalice između proba i pijem najmanje sedam litara vode dnevno - objasnio je kako održava figuru.

- Nastavit ću plesati dokle god mogu ako mogu održati razinu izvedbe koja me zadovoljava, naravno samo ako me to bude i dalje usrećivalo. Ono što mi se sviđa u ovoj fazi moje umjetničke karijere je zrelost na sceni, koja ide ruku pod ruku s mojim razvojem kao osobe - rekao je za Gramilano.

