Slavne sestre i manekenke imaju dobre stilove, no ponekad se ujedna\u010de i usklade boje, a primjer su odli\u010dni crni kaputi, kape i \u010dizme.

POGLEDAJTE VIDEO: Mala Erna (8), k\u0107i dizajnerice Andrijane Suboti\u0107 Pjaj\u010dik, pokrenula je eko modnu liniju za svoje lutkice

Gigi i Bella me\u0111u najpoznatijim su svjetskim manekenkama te sura\u0111uju s najmo\u0107nijim brendovima modne scene.

Njihov je stil retro - Gigi voli vi\u0161e sportivo i army look, Bella je majstorica za vintage komade re redovito obilazi second hand du\u0107ane u New Yorku i Los Angelesu.