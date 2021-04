Sigurna kozmetika, prirodni sastojci, zeleno i bio, postali su apsolutni trend u kozmetici i beauty industriji toliko jak da su ga prigrlile i konvencionalni proizvođači koji su naveliko počeli koketirati izjavama da su njihovi proizvodi više "prirodni". Cijeli val ovog trenda zapljusnuo je industriju šampona, gelova za tuširanje i krema koje sad redom na ambalaži imaju istaknuto da su "96 posto prirodnog porijekla", da u sebi nemaju parabena, aluminijevih soli ili alkohola.

Potrošač koji stoji u trgovini valjda bi trebao pomisliti da onda onaj proizvod lijevo i desno od njega to sve ima i da onda jednako tako nije tako dobar? Na tom dubioznom pitanju niknule su sad već brojne aplikacije pomoću kojih jednostavnim skeniranjem bar koda svatko od nas može zaviriti "unutra" i dobiti na uvid točan popis sastojaka i ocjenu koji je od tih sastojaka "dobar".

Jedna od popularniju aplikacija, koja u obliku semafora daje ocjene kozmetike i beauty proizvoda od zelenog prema crvenom, je i INCI Beauty koju smo isprobali i ovako to izgleda u jednoj običnoj obiteljskoj kupaonici: Micelarna otopina hrvatskog proizvođača dobila je visoku ocjenu 14,5 od mogućih 20 (koje dobivaju proizvodi koji u sebi nemaju baš ništa sporno) i potpuno se zazelenila na semaforu. Intenzivna krema za ruke poznatog svjetskog proizvođača zažutio se, ali i dalje ima dobru ocjenu. No šampi i gelovi za tuširanje i nisu najbolje ocijenjeni. Aplikacija redovito upozorava na moguće alergene, konzervanse i druge spojeve koje označava od zelenog prema crvenog u svojoj skali.

Pitali smo stručnjake što misle o ovakvim aplikacijama te jedni ih stavljaju u razinu "Googledoktora" koji unosi više pomutnje, nego što koriste, a drugi pak u njima vide zanimljiv alat da se kupci malo više informiraju.

Dr. Lea Homolak, otorinolaringologinja i kirurginja glave i vrata, s višegodišnjim iskustvom u na područjima medicinske kozmetologije i informatike isprobala je spomenutu aplikaciju INCI Beauty i ocijenila je da bi to mogao biti dobar alat kako bismo nešto naučili, ali da moramo paziti na to da ne uđemo u zamku "paničarenja" i sumanutog provjeravanja svega što kupujemo.

- Jer baš sve na tržištu mora biti u skladu s vrlo strogom regulativom i visokim standardima i baš ništa u kozmetičkim proizvodima i pomoćnim ljekovitim sredstvima ionako ne smije biti opasno, toksično ili kancerogeno ako se koristi prema preporukama proizvođača - kaže dr. Lea Homolak.

Prokomentirala je da joj se čini da je aplikacija interaktivna, odnosno da nije do kraja zadana pa korisnici mogu pomoći u nadogradnji tako da predlažu nove proizvode čiji bi se sastav izanalizirao i primjećuje da je uložen veliki trud oko izgradnje aplikacije.



- Manjak je taj što se može skenirati samo bar kod, a ne i QR kod koji je sve češći. Također, mnogi od nas bace originalnu kutiju proizvoda čim dođemo kući pa više nemamo bar kod koji bismo skenirali i vjerojatno je ideja da se ova aplikacija koristi pri kupnji – govori naša sugovornica.

Ali i tu upozorava da postoji "zamka" da počnemo sumanuto provjeravati sve što kupujemo napominjući da to nema smisla jer sve mora biti sigurno ako je na policama. Tako i sugestije ove aplikacije da je neki proizvod u "crvenom" ne znači da se moramo panično sakriti od njega i ne dodirivati ga (osim možda štapom) i napominje da je jako važno da se proizvodi pravilno koriste.

'Moramo paziti kako nešto koristimo'

- Ako, primjerice, koristimo kremu s retinolom koja se mora stavljati navečer, nije dobro imati je na licu preko dana jer koža postaje fotoosjetljiva. Moramo paziti kako nešto koristimo. Također nećemo u oko staviti serum za kožu s niskim pH jer to može štetiti oku. Vrlo jednostavno takve stvari znamo iz života - litra rakije će nas ubiti ako je odjednom popijemo, ali čašica rakije može biti i dobra (za želudac primjerice) - kaže dr. Homolak.

Zato još jednom podsjeća da je važno da se proizvode koriste prema preporuci, odnosno da s njima ne radimo krive stvari. Zato umiruje da i kad aplikacija izbaci "crveno" za neki proizvod, to nikako ne znači da je otrovan.

- Aplikacija će također zacrvenjeti konzervanse, ali bez njih ne bismo mogli uopće imati kreme i one bi se pokvarile nakon nekoliko dana kada ih otvorimo. Isto se događa i s nekonzerviranom hranom, ona jednostavno ne može dugo stajati. Kada aplikacija označi i pojedine alergene, ne treba se bojati. Sjetimo se da i ekološki uzgojena rajčica ili kikiriki i dalje mogu biti vrlo opasni za alergičare jer su za njih to potencijalno jaki alergeni. Ali ne znači da se rajčice ili kikirikija svi moramo bojati. Zapravo, više me smeta kad netko kaže za pojedine preparate da su 100 posto prirodni ili da su u njima koristili samo prirodne sastojke i da su zato bolji. To što je "prirodno", ne znači da je i najbolje - kaže naša sugovornica.

Daje za usporedbu vunu koja je prirodan i doličan materijal za izradu tekstila. Ali ona je zadnji odabir za sportaše koji bi sigurno prvo odabrali odjeću od liocelnog vlakna, odnosno polusintetičkog materijala koji daje koži da diše i pomaže da se manje znojimo.

Dodaje i to da u ovakvim aplikacijama u pozadini možda "radi" marketing.

- Primijetila sam da su proizvodi jednog proizvođača redovito u "crvenom", a drugog skoro uvijek u "zelenom". Mi zapravo ne znamo da li se u pozadini favorizira neki proizvođač i je li na djelu marketing - kaže dr. Homolak.

Dala je primjere sličnih aplikacija koje je lani preporučio časopis Vogue kao što su Think Dirty, CosmEthics, Good Guide, a još ranije i EWG's Healthy Living. Pomoću nekih od tih aplikacija može se skenirati i hrana, a pojedine daju čak pregled internetskih shopova na kojima se proizvodi mogu naručiti.

Dr. Homolak upozorava da pritom treba jako dobro paziti o kakvom je pakiranju riječ jer bi se mogli poskliznuti da na nekom web shopu naručimo nešto jeftinije, ali je pakiranje možda manje. Za kraj zaključuje da ovakve aplikacije mogu biti korisne, ali više kao zanimljiv alat da nešto naučimo i podsjetnik da imamo pravo znati i izabrati što kupujemo, ali nikako da se suludo opteretimo time da više ništa ne kupimo ako prije toga ne skeniramo jer ništa, ponavlja, u trgovini ne smije biti ako je opasno, toksično ili kancerogeno o čemu brigu uvijek vodi tim stručnjaka od proizvođača do regulatornih tijela koji proizvod stavljaju na tržište.

Dermatologinja Ivana Nola, pak, smatra da ovakve aplikacije mogu biti dobre za potrošača, naročito za alergičare koji mogu ući u svijet sastojaka i prepoznati tvari koje im izazivaju alergije.

- Aplikacije koje mogu taksativno navesti štetne sastojke za kožu i koji se mogu iščitati pomoću barkodova proizvoda mogu imati svakako pozitivnu stranu. Naime, ako se putem takve aplikacije mogu pronaći svi sastojci, a neki od njih se naprosto ne mogu fizički otisnuti na ambalaži, onda bi takva aplikacija mogla pomoći onim ljudima koje pate od, primjerice, kontaktnih dermatitisa na određene konzervanse ili druge tvari, koje mogu pronaći u rezultatima alergološkog testiranja. Tako ljudima mogu pomoći pri selekciji proizvoda koje su najbolje za njihovu kožu i izbjeći određene štetne sastojke koji su nađeni putem alergološkog testiranja. Ovakva vrsta aplikacije je za takvu grupu osoba zaista olakotna situacija. Prilika da je to da se putem aplikacije na najbrži i najlakši način mogu pomoći - smatra Nola.

Opet, dermatovenerolog Dinko Kaliterna uspoređuje takve aplikacije s "Google doktorom" koji može unijeti više pomutnje i ne daje pravo stručno mišljenje.

- Jedino stručnjak može ocijeniti kakav je proizvod nekome dobar. Ovakve aplikacije mogu više zbuniti - kaže Kaliterna.