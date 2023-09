Beauty trend u svijetu šminke: Isprobajte 'paukove' trepavice

I ovo nišno beauty područje ima svoje male trendove - nekada je bila fora da trepavice šminkamo na stranu, pomalo u mačkastom stilu, a sada je trend da su visoko, da otvaraju oko kako bi se ono doimalo većim.

Jedna od prvih dama koja je isprobala taj trend je glumica Anya Taylor-Joy, čiji je pogled fascinantan.

Pokretanje videa ... Kada uljepšavanje krene nizbrdo: Unakazile si lice lažnim pjegicama i umjetnim trepavicama | Video: 24sata/pixsell

S umjetnim je trepavicama, naravno, lakše napraviti taj stil, jer one su i veće i praktične za manipulaciju.

Ako već nemate umjetne, ovdje je ključno, kako bi one bile što veće, namazati ih od samog korijena te povući prema gore.

Za dvostruki 'pauk look', aplicirajte umjetne i na donji kapak, ovaj je stil bio hit na modnim revijama.

Ovaj je stil super i za neki večernji look, birajte sjenila koja čine razliku - poput zlatnog ili nekog drugog sa šljokicama.

Tako postavljene trepavice, skroz prema gore, a ne na stranu, čine oko otvorenijim i odmornijim.

Trepavice i obrve u fokusu su kozmetičkih brendova posljednjih godina, nude nam sve više proizvoda i preparata za rast i uređivanje.

Jedan od top trikova je bojanje trepavica, to je tretman popularan desetljećima, no sada je tu i lash-lift, koji djeluje kao minival. Ipak, vrlo su praktične parcijalne umjetne trepavice s kojima je lakše pratiti sve te velike i male beauty trendove.

S trepavicama treba paziti, ipak su one tik do oka. Naime, osjetljive oči mogu reagirati na sve, od maskare do raznih tretmana, stoga je dobro prije svega posavjetovati se s dermatolozima i kozmetičarima.