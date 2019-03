Beba u bebi: U tijelu nerođene curice rasla je njezina blizanka!

Bilo je sličnih slučajeva u zadnje vrijeme u Indiji, Indoneziji i Singapuru. No ovaj je bio poseban po tome što je 'fetus-in-fetu' identificiran još tijekom trudnoće, prije nego je dijete došlo na svijet, rekao je dr. Miguel Parra-Saavedra, specijalist za visokorizične trudnoće u bolnici u kolumbijskom gradu Baranquilla, koji je budno pratio ovu trudnoću.

U tijelu malene Itzamare rasla je njezina sestra blizanka, a liječnik je to uočio tijekom ultrazvuka, dok je djevojčica još bila u trbuhu svoje majke Monice Vege (33).

POGLEDAJTE VIDEO:

Opstetričar, koji je Monicu poslao kod dr. Miguela Parra-Saavedra, mislio je da nerođena beba ima nekakvu cistu, ali prevario se. Bilo je to sićušno, napola razvijeno tijelo bez srca i mozga u bebinom abdomenu, nešto što se događa vrlo rijetko, otprilike u jednom naspram pola milijuna rođenja.

Foto: Screenshot/youtube

Majku Monicu je dr. Parra-Saavedra prvi put vidio kada je bila u 35. tjednu trudnoće. Odmah ju je pregledao kolor doplerom i 3D/4D ultrazvučnim snimanjem.

Ono što je vidio šokiralo ga je. U bebi je vidio prostor ispunjen tekućinom u kojoj je bilo minijaturno dijete. Ono se zasebnom pupčanom vrpcom opskrbljivalo krvlju, a pupčana vrpca završavala je na crijevu većeg blizanca, tj, malene Itzamare.

Foto: Screenshot/youtube

- Rekao sam to majci, a ona je ponavljala: 'Ne doktore, to je nemoguće'. Pojasnio sam joj korak po korak o čemu se radi i razumjela je - ispričao je ovaj liječnik.

Dva tjedna kasnije ovaj liječnik je odlučio poroditi Monicu carskim rezom, bilo je to 22. veljače. Njezina beba tada je težila nešto više od tri kilograma, blizanka u njoj je rasla i postojala je opasnost da će joj zgnječiti unutarnje organe i tako ih oštetiti.

Foto: Screenshot/youtube

Dan kasnije su malenu Itzamaru podvrgnuli laparoskopskoj operaciji kako bi blizanku izvadili iz njezinog tijela.

- Bila je dugačka gotovo pet centimetara i težila 14 grama. Imala je nedovoljno razvijenu, zakržljalu glavu i udove, ali nije imala mozak i srce. Umrla je kada smo joj prerezali pupčanu vrpcu - objasnio je dr. Miguel Parra-Saavedra nakon zahvata i dodao da se radilo o blizanki nastaloj iz iste stanice, jednojajčanoj blizanki.

Kada se manji blizanac hrani pričvršćen na tijelo većeg, kao u ovom slučaju, to se u medicinskoj literaturi naziva - heteropagus ili parazitski blizanac.

- Fetus-in-fetu se ponekad pogrešno dijagnosticira kao teratom, tumor koji može sadržavati kosti, mišićno tkivo i kosu. Tada se provodi usporedba DNK, ali nema sumnje da su ovo dvoje identični blizanci iz iste jajne stanice. Itzamara je dobro, ima mali ožiljak na trbuhu, ali sada je normalna beba, osim što cijeli svijet govori o njoj - dodao je liječnik.

Foto: Screenshot/youtube

Neki parazitski blizanci rađaju se spojeni izvana na zdravog blizanca, a ponekad se događa i da su djelomično u tijelu zdravog blizanca, a djelom izvan njega.

Liječnik kaže da se fetus-in-fetu pojavljuje brzo nakon začeća, nakon 17 dana trudnoće kada se embrij spljošti poput diska, a potom se savine u sebe kako bi formirao izduženi fetus. Ponekad se dogodi, kao u slučaju ove djevojčice, da se jedan embrij omota oko drugog, manjeg.

Foto: Screenshot/youtube

Bilo je slučajeva kada su ljudi u sebi nosili parazitskog blizanca godinama, a toga nisu bili svjesni. Prije četiri godine zabilježen je slučaj Britanke koja je živjela na Cipru. Završila je na operacijskom stolu zbog 'tumora' velikog oko deset centimetara koji se nalazio na jajniku.

Međutim, kada ju je kirurg otvorio, imao je što vidjeti - maleno biće s djelomično formiranim licem na kojemu je bilo oko, zub i crna kosa. Bila je to parazitska blizanka koju je nosila u sebi još dok je bila u majčinom trbuhu, prenosi The New York Times.