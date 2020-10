Nakon toga, po\u010deli su je pomalo pu\u0161tati i bez vodilice, te u\u010diti da se vrati na poziv, odnosno da ih prati, kako se na ve\u0107im putovanjima ne bi izgubila.

Od tada, Suki je proputovala ve\u0107 13 zemalja, od rodne Kanade, preko\u00a0SAD-a, Meksika, Njema\u010dke, Italije, \u0160vicarske, Hrvatske, Belgije, Francuske, Slovenije, \u010ce\u0161ke, Austrije\u00a0 do\u00a0Luksemburga.

Zvu\u010di impresivno, no ve\u0107ina njenih putovanja svodi se na mjesta koja su udaljena jedan do dva sata vo\u017enje od doma njezinih vlasnika, ova 'turneja' bila je dio njihovog dvomjese\u010dnog proputovanja kroz Europu, koje je i za njih bilo novost.\u00a0

Osim \u0161to u\u017eiva u putovanjima, Suki obo\u017eava pozirati za fotografiranje. Ipak, pomalo je nezahvalan model, jer je vrlo znati\u017eeljna i brzo se okrene na drugu stranu, umjesto da gleda u pravcu objektiva, pa se njena vlasnica mora poslu\u017eiti trikovima da ju zadr\u017ei na mjestu.\u00a0

Iako bi joj putovanja i boravak na otvorenom mogla biti prilika da se 'poslu\u017ei' bubama, kukcima, mi\u0161evima i sli\u010dno, Suki ba\u0161 i nije odu\u0161evljena takvim izborom ve\u0107 jede mje\u0161avinu doma\u0107e sirove hrane i kuhanih delikatesa koje vlasnici za nju pripremaju.

I nije zanimljiva samo po tome \u0161to je voli putovati, ve\u0107 i o tome \u0161to ima nimalo uobi\u010dajen ukus za jednu ma\u010dku: Naime, rado \u0107e pojesti i poneku bubu koju ulovi, no prili\u010dno je pro\u017edrljiva prema nekim namirnicama koje ve\u0107ina ma\u010daka ne bi ni pogledala.

Tako voli brokulu,\u00a0konzervirani kukuruz i\u00a0\u010dokoladnu tortu, koju - naravno - vlasnici uvijek skrivaju od nje.\u00a0

Suki obo\u017eava putovanja i koristi sva prijevozna sredstva. Iako najvi\u0161e voli tr\u010dati ispred svojih vlasnika, gode joj\u00a0i situacije kad sjedi na ruksaku i s visoka promatra okoli\u0161.

Iako je \u010desto te\u0161ko uloviti savr\u0161enu fotografiju i\u00a0njena\u00a0vlasnica nerijetko ih 'okine' i po 20-ak da bi dobila jednu ili dvije dobre, koje najbolje odra\u017eavaju Sukiinu znati\u017eelju i ljepotu prirode koja ih okru\u017euje. No, fotke su putovanja koje objavljuju na blogu doslovno su savr\u0161ene i nije ni \u010dudo \u0161to je maca takva zvijezda.\u00a0

Bengalka Suki: Nema avanture na koju nije spremna!

Ljubitelji mačaka tražili su pasminu koja je spremna na avanture, kako bi mogla putovati s njima, no bengalka Suki nadmašila je očekivanja. Proputovala je s njima i Europu i postala zvijezda

