Berba bijelog zlata: Stonsku sol nekad su čuvali iza tri ključa

Izgradili su je gospari još u doba Dubrovačke Republike, Stonjani pričaju kako joj je u to vrijeme cijena bila kao "suho zlato" i da se s njom trgovalo kao i sa zlatom. Stonske su zidine podignuli upravo kako bi se zaštitili od prodora neprijatelja i otimanja "stonskog zlata". Konzumirali su je i na bečkom dvoru, bila je dragocjeni proizvod koji nitko osim njih nije posjedovao.