U kolovoškoj berbi više od 40 berača iz bazena Frano i Mundo ručno skuplja nadaleko poznatu stonsku sol. Tradicija se gotovo nije promijenila stoljećima, a ove sezone iz dva bazena očekuje se oko 300 tona soli
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Berba bijelog zlata: Stonsku sol nekad su čuvali iza tri ključa
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Izgradili su je gospari još u doba Dubrovačke Republike, Stonjani pričaju kako joj je u to vrijeme cijena bila kao "suho zlato" i da se s njom trgovalo kao i sa zlatom. Stonske su zidine podignuli upravo kako bi se zaštitili od prodora neprijatelja i otimanja "stonskog zlata". Konzumirali su je i na bečkom dvoru, bila je dragocjeni proizvod koji nitko osim njih nije posjedovao.
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