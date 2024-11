Besplatni mamografski pregledi u centru Zagreba: Važno je brinuti o zdravlju cijelu godinu

U prohladno subotnje prijepodne Zagrepčani su se okupili u blizini Europskog trga kako bi prekontrolirali svoje zdravlje i dobili informacije o prevenciji raznih bolesti. "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" manifestacija je koja je u Bakačevoj ulici označila završnicu Sajmova zdravlja održanih tijekom cijele godine po raznim kvartovima Zagreba. Putem ovih događanja "Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar" nastoji potaknuti građane na redovite zdravstvene kontrole i prevenciju bolesti.

Jedan od zdravstvenih pregleda koji se obavljao na događanju u centru Zagreba je i mamografski pregled. Mobilni mamograf primio je 30 žena koje su se prethodno prijavile na pregled, a koje su starije od 38 godina. Prijava je bilo i puno više od dostupne kvote, što je pohvalno jer znači kako žene sve više pokazuju inicijativu što se tiče preventivnih pregleda.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Programi prevencije raka dojke su do sada pokazali najbolji uspjeh, kontinuiranim provođenjem već više od 20 godina. U Hrvatskoj je došlo do pada smrtnosti od raka dojke od 25 do 30 posto. Naravno, to se ne može pripisati samo preventivnim programima, već i promjenama u dijagnostici i liječenju, ali upravo ta činjenica da se karcinomi otkrivaju u ranoj fazi, pridonijela je tome da nam smrtnost pada." - objasnila nam je Melita Jelavić, voditeljica službe za epidemiologiju "Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar".

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ovaj pozitivan trend treba naravno i održati, a žene s kojima smo danas pričale, a koje su došle na pregled, pravi su primjer savjesne brige o svom zdravlju.

Bojana Žižić došla je na svoj prvi mamografski pregled jer će uskoro napuniti 40, ali i inače se redovito kontrolira: "Primjetila sam neku kvržicu koja je u međuvremenu nestala, ali svejedno sam došla jer smatram da je redovita kontrola jako bitna. Ultrazvuk sam obavila prije godinu dana, a i moje prijateljice i ženske članice obitelji se redovito kontroliraju."

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mirna Vrbat također je odlučila doći na pregled jer je napunila 41 godinu, a do sad je obavljala ultrazvučne preglede. "Preporučila bih svim ženama da se prijave na pregled koji je vrlo ugodan i ništa ne boli. Planiram ubuduće ići svakih godinu do dvije na preglede."

Sve žene koje nisu stigle na ovu akciju, a koje su starije od 38 godina, mogu se preko uputnice naručiti na svoj mamografski pregled u obližnji dom zdravlja. Za žene mlađe od 38 godina preporučuje se ultrazvuk dojki i naravno, samopregled koji je bitan za žene svih dobnih skupina.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim mamografskih pregleda, na događanju su posjetitelji mogli i izmjeriti tlak, obaviti i spirometriju i oksimetriju te se savjetovati s pulmologom. Održana je i edukacija o pravilnoj tehnici uzimanja inhalacijske terapije i važnosti prestanka pušenja, te radionica poznavanja i upoznavanja s vještinama pružanja prve pomoći i reanimacije.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na štandovima su građani mogli dobiti promotivne materijale vezane za prevenciju raka dojke i raznih vrsta ovisnosti te savjete o zdravlju, prehrani i tjelesnoj aktivnosti, a manifestaciju su zaokružili degustacija svježe cjeđenih sokova i radionica urbanog vrtlarstva.

Kampanja #Pinkypromiss i ove je godine ustrajna u cilju podizanja svijesti o važnosti pregleda i samopregleda kao prvih koraka u prevenciji raka dojke. Ove godine kampanju su podržali Klinika za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, udruge Europa Donna, Nismo same i Sve za nju te ambasadorica Jelena Rozga koja je izjavila: "Trebamo se kontrolirati i brinuti o svom zdravlju. Ja se inače ne volim previše pojavljivati u medijima i nisam nikad koristila svoje ime, ali za ovakvu svrhu, ja ću svoje ime najglasnije vikati. Kontrolirajte se cure i brinite o svome zdravlju. Jednom godišnje kontrolirajte svoje grudi i samokontrola, naravno".