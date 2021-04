Auri iz Finske svoje slobodno vrijeme provodi čisteći tuđe neuredne domove i to besplatno, i u tome - uživa. Stvar funkcionira tako da je njeni pratitelji na TikToku zamole za pomoć u čišćenju doma, pa ona preuzima zadatak. Ako je potrebno, ide i na vrlo udaljene destinacije, pa će se tako voziti i do sedam sati da bi došla do čovjeka koji je zamolio za pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO: Blogerica Amy održala brzi tečaj čišćenja za članove obitelji

Obično preuzima zadatke koji bi mnoge prestravili zbog posla koji treba napraviti te ih pretvara u svježe, uredne i čiste prostore. U nedavno objavljenom video prilogu koji je na TikToku izazvao veliku pažnju pojašnjava zašto to radi, a posebno onaj dio koji najviše zbunjuje - zašto to radi besplatno.

- Svi vole raditi ono u čemu su dobri, zar ne? - kaže i dodaje kako to čini zato što vjeruje da ljudi zaslužuju 'novi početak'. Osim toga, dodaje kako voli pomagati drugima, pa takav rad doista ugrije njeno srce i uživa u tome.

U jednom od svojih videozapisa pokazala je prljavo posuđe na podu kupaonice, pokraj perilice rublja, okruženo ostatkom smeća.

Otkriva kako to posuđe čeka ovdje neoprano pune dvije godine, no ona se primila posla bez ikakvog prigovora.

Hrane na podu kupaonice i na posuđu na kraju video priloga više nema, a rezultati njenog rada su doista nevjerojatni.

Ni drugi poslovi, poput pranja wc-a, što bi većina ljudi smatrala previše prljavim, za nju nisu nikakav problem.

Brojni pišu kako ne mogu vjerovati kakvim se poslom bavi.

- Sviđa mi se što ljudi osjećaju da ste netko kome se mogu obratiti i zamoliti za pomoć. Samo nastavite tako - komentirao je jedan impresionirani gledatelj video priloga. Drugi dodaje kako ga njeni videozapisi motiviraju na to da i sam razmisli o tome kako pomoći drugima, te da je prekrasno što ljudima pruža priliku za novi početak.

- Pronašli smo anđela s rukavicama za čišćenje - jedan je od komentara, prenosi The Sun.