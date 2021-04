Filda Ivanec je licencirana kozmetičarka i pedikerka te vlasnica Refresh studija ljepote iz Zagreba.

Uglavnom radi microblading obrva odnosno japansko iscrtavanje obrva. No ona nije samo majstorica za obrve već je i žena velikog srca koja besplatno radi obrve ženama koje su ih izgubile zbog kemoterapije ili alopecije.

- Kada sam usavršila tehniku iscrtavanja nudila sam mjesečne akcije besplatnog iscrtavanja obrva ženama koje su ih izgubile. Prije otprilike pet godina odlučila sam da će to biti stalna akcija “Plati osmjehom”. Od tada je tretman totalno besplatan - govori Ivanec. I onkološki bolesnici žele izgledati zdravo i lijepo, a bez obrva je to teško, posebice za žene.

- Nakon kemoterapije osjećaju se tužno i manje ženstveno, lijepe i uredne obrve itekako mogu vratiti samopouzdanje. Tu nastupam ja. Svojom željom za pomoć, voljom i znanjem vraćam im samopouzdanje. Često me pitaju zašto to radim. Jesam li ja bila bolesna ili netko u mojoj obitelji? Odgovor je ne. Jednostavno sam osjetila da mogu svoje znanje iskoristiti i u neke druge, plemenite svrhe - pojašnjava Filda koja kaže kako je neprocjenjiv osjećaj kada ženama vratiš prijašnji izgled. Cilj joj je da pomogne onkološkim bolesnicima da se osjećaju i izgledaju bolje, bez obzira mogu li si to financijski priuštiti ili ne.

- Većina njih kaže da im nije tako teško palo što su izgubile kosu ili trepavice, ali da su obrve bile najveći šok. Ja taj osjećaj šoka mogu ublažiti i popraviti za samo sat vremena. Najčešće mi dođu žene s nekim strahom, pa čak i ne vjeruju da postoji nešto besplatno i da će baš one to dobiti. Mislim da kad se pogledaju u ogledalo, da je to za njih nekakav osjećaj nade i nečeg boljeg - ispričala nam je. Tretmane iscrtavanja obrva radi od 2013. godine kada je radila tek nekoliko besplatnih tretmana.

U budućnosti planira to nastaviti raditi te kako kaže, želi se još usavršiti u iscrtavanju obrva i permanent make up tehnici.

Ženama oboljelima od raka poručila je samo jedno:

- Ne brinite za obrve, sretna sam ako vam mogu pomoći! Iscrtat ću ih i potruditi se vratiti vam samopouzdanje, te time i ljepši izgled.

Tretman je spoj matematike i umjetnosti

Fildin glavni posao u kojem iz dana u dan uživa je microblading obrva ili poznatijeg naziva, japansko iscrtavanje obrva - tretman iscrtavanja dlačica vrlo tankim nano nožićem u smjeru rasta dlačica. Na kraju, rezultat je dobivanje savršenih simetričnih obrva.

- Prije samog tretmana mjeri se simetrija lica posebnim šestarom koji se temelji na Zlatnom rezu. Moglo bi se reći da je iscrtavanje čista matematika i umjetnost. Radim isključivo s renomiranim brendom Phibrows čije su boje čiste, sigurne i nadasve prirodne, organizam ih ne prepoznaje kao strano tijelo te ih zato ne odbacuje. Boje ne sadrže štetne metale, tako da nema bojazni od ispiranja u neželjene crvene, plave ili zelene nijanse - objašnjava majstorica te dodaje kako je materijal sasvim siguran i sterilan, a sam tretman iscrtavanja obrva traje otprilike sat vremena.