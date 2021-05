Zovemo je i 'boja kože', a upravo zato jer je potpuno neutralna, ova nijansa je vrlo decentna u svakodnevnom stilu.

Fluidna varijanta idealna je od mješavine lana.

POGLEDAJTE VIDEO: Dizajner Boris Pavlin u radu koristi tehnike Visoke mode

Za isticanje figure, tu je remen u boji čokolade.

Komotna varijanta odlična je i u skladu s balonerom.

Mega bež odijelo, pod utjecajem outdoor trendova, paše i uz velike tenisice-cipele.

Klasičarke poput Olivije Palermo ovaj tip stylinga nose uz bijele salonke.

Mekana varijanta idealna je i umjesto - trenirke.

Za miljenice pidžama stila, tu je prijedlog i za evente poput svadbe.

Zanimljiva je i forma s vezanjem, odnosno ušivenim gumama.

Mega ramena inspirirana su glamuroznim stilom iz osamdesetih.

Jedna nijansa od glave do pete zna djelovati pretjerano, no to kod bež tona nije opcija.