Bez skupih tretmana: Uz ovih 20 namirnica ispeglajte bore

Tajna čvrste i blistave kože često se ne nalazi samo u kozmetičkim proizvodima, nego i u prehrani. S godinama tijelo prirodno smanjuje proizvodnju kolagena, proteina zaslužnog za elastičnost i punoću kože, a taj proces posebno se ubrzava nakon četrdesete godine
Određene namirnice mogu pomoći potaknuti proizvodnju kolagena te zaštititi kožu od preranog starenja. U nastavku provjerite koje su to.
| Foto: 123RF
Određene namirnice mogu pomoći potaknuti proizvodnju kolagena te zaštititi kožu od preranog starenja. U nastavku provjerite koje su to. |
Foto: 123RF
Određene namirnice mogu pomoći potaknuti proizvodnju kolagena te zaštititi kožu od preranog starenja. U nastavku provjerite koje su to.
| Foto: 123RF
1. Krastavac.
Krastavac sadrži visok udio vode koji pomaže hidrataciji kože. Također djeluje osvježavajuće i može pridonijeti smanjenju natečenosti i umornog izgleda kože.
| Foto: Andrey&Anna
2. Orasi.
Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje pomažu u održavanju elastičnosti kože. Također doprinose zaštiti kože od upala i isušivanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Naranče.
Naranče su poznate po visokom udjelu vitamina C koji potiče stvaranje kolagena. Osim toga, pomažu hidrataciji kože i jačanju njezine strukture.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Batat.
Batat je bogat beta-karotenom koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin važan je za obnovu kože i održavanje njezine glatkoće.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
5. Brokula.
Brokula je bogata vitaminima i vlaknima te pomaže detoksikaciji organizma. Sadrži spojeve koji štite kožu od oštećenja i potiču njezinu regeneraciju.
| Foto: Canva
6. Zeleni čaj.
Zeleni čaj sadrži polifenole koji štite kožu od oksidativnog stresa. Redovita konzumacija može pomoći u očuvanju elastičnosti i zdravog izgleda kože.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. Šipak.
Šipak obiluje antioksidansima koji pomažu u borbi protiv preranog starenja kože. Također može potaknuti obnovu stanica i poboljšati tonus kože.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. Tamna čokolada.
Tamna čokolada bogata je antioksidansima koji štite kožu od štetnog djelovanja UV zraka. Može poboljšati cirkulaciju i hidrataciju kože, čineći je glađom.
| Foto: Fotolia
9. Sjemenke bundeve.
Sjemenke bundeve sadrže cink i zdrave masne kiseline koje pomažu regeneraciji kože i održavaju njezinu čvrstoću. Također mogu pridonijeti smanjenju upalnih procesa u organizmu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. Jagode.
Jagode su izvrstan izvor vitamina C koji potiče proizvodnju kolagena. Redovita konzumacija može pomoći u očuvanju elastičnosti kože i smanjenju znakova starenja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. Špinat.
Špinat je bogat vitaminima A, C i E koji pomažu obnovi kože i štite je od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Također doprinosi hidrataciji kože, što je važno za smanjenje vidljivosti bora.
| Foto: Freepik
12. Avokado.
Avokado je bogat zdravim mastima i vitaminom E koji pomažu održavanju elastičnosti kože. Redovita konzumacija može doprinijeti hidrataciji kože i smanjenju vidljivosti bora.
| Foto: Dreamstime
13. Rajčica.
Rajčica sadrži likopen, snažan antioksidans koji štiti kožu od oštećenja uzrokovanih suncem. Može pomoći u očuvanju čvrstoće kože i usporavanju njezina starenja.
| Foto: juanjomenta
14. Borovnice.
Borovnice su bogate antioksidansima koji štite stanice kože od oštećenja. Pomažu u očuvanju svježeg izgleda kože i podržavaju njezinu regeneraciju.
| Foto: Fotolia
15. Maslinovo ulje.
Maslinovo ulje sadrži zdrave masne kiseline i antioksidanse koji pomažu u održavanju hidratacije kože. Može pridonijeti smanjenju suhoće i poboljšanju elastičnosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
16. Mrkva.
Mrkva je bogata beta-karotenom koji pomaže u obnovi kože i zaštiti od štetnih vanjskih utjecaja. Redovita konzumacija može pomoći u očuvanju zdravog tena.
| Foto: 123RF
17. Losos.
Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama koje pomažu u održavanju čvrstoće i elastičnosti kože. Također mogu smanjiti upalne procese koji ubrzavaju starenje kože.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. Bademi.
Bademi su izvrstan izvor vitamina E koji štiti kožu od oksidativnog stresa. Pomažu u održavanju glatke i njegovane kože.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. Paprika.
Paprika, osobito crvena, bogata je vitaminom C koji potiče proizvodnju kolagena. Pomaže koži zadržati čvrstoću i mladolik izgled.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
20. Jaja.
Jaja sadrže proteine i aminokiseline važne za proizvodnju kolagena. Doprinose obnovi stanica kože i očuvanju njezine strukture.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija