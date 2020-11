Bez varanja: Profesor podvalio učenicima na završnom ispitu

Jedan je profesor studentima podijelio prezentaciju s linkom na odgovore, tako da je izgledalo kao da je pogriješio. Jednim klikom studenti su htjeli do rješenja, međutim...

<p>Uvijek postoje učenici koji će pokušati varati na ispitu, a načina je bezbroj: Od toga da tijekom ispita povremeno bace oko na papir učenika koji sjedi do njih, pa do onih koji se temeljito pripremaju za ispit, tako da na etiketi boce s vodom ispišu formule i odgovore i nalijepe je na bocu, u nadi kako će ju tijekom ispita moći ostaviti na stolu. I zasigurno je malo onih koji ne bi iskoristili priliku ako im se čini da im je učitelj ponudio odgovore - na tanjuru! </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se što bolje pripremiti za ispit</p><p>Uvjeren da je to tako, jedan je sveučilišni profesor statistike svojim učenicima poslao ogromnu mapu prezentacija, s ciljem da im pomogne da preispitaju svoje znanje, i istodobno se našalio s njima. Naime, na dnu prezentacije ostavio je link na kojem sitnim slovima piše 'Ispitni odgovori' i dodao oznaku 'Nije za učenike', tako da se činilo da je datoteka s odgovorima na ispitna pitanja pogrešno priložena. </p><p>To je pomoglo da otkrije varalice: Čak 14 učenika pokušalo je ući u odgovore unatoč oznaci koja upućuje na to da ju ne bi trebali otvoriti, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/teacher-plays-brilliant-trick-students-23073523">The Mirror. </a></p><p>- Pregledavala sam sve materijale za ispit i primijetila na dnu link na odgovore, uz opasku da 'nije za učenike'. Pomislila sam da se profesor zeznuo i kliknula na njega...- kaže jedna učenica u video objavljenom na Redditu. No, umjesto da tim klikom otvori datoteku koja vodi do riznice s odgovorima i tako lakše riješi završni test, preusmjeren je na YouTube i zasviralo je: 'Never Gonna Give You Up' Ricka Astleyja. </p><p>Mnogima se dopao profesorov smisao za humor. Bilo je i onih koji kažu da su ih učitelji prevarili na sličan način. </p><p>- I ja sam to napravio svojim učenicima, samo tako da im je, nakon što su kliknuli, iskočila poruka: 'Zar stvarno mislite da sam glup? - napisao je u komentarima jedan učitelj, dok je jedan student podijelio kako je njegov profesor jednom doista pogriješio. </p><p>- Jedan od mojih ispita na fakultetu odvijao se na mreži, kroz pitanja u slikama. Profesor se prevario tako što je svaku sliku snimio tako da je u nazive stavio točan odgovor. Tako, ako stavite miša na sliku, možete vidjeti točan odgovor. Mislim da sam jedina to primijetila, a na ispitu sam, naravno, prošla jako dobro - kaže. </p>