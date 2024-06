Bezvremenski beauty trikovi britanske kraljevske obitelji

Održavanje 'kraljevskog imidža' zahtijeva više od obične njege te znači da se brinu o svakom aspektu izgleda. Od lica do šminke i frizure, kod njih je sve savršeno definirano.

Njega kože

Održavanje kože i usporavanje vidljivosti procesa starenja znači da se dame godinama konstantno brinu o sebi. Njega lica je broj jedan, stoga one ulažu u svoje kreme i serume.

Brinu se da koriste kreme prilagođene njihovoj koži te je dio rutine obavezno neki serum ili krema s hidratizirajućim sastojcima.

To se odnosi ne samo na lice, već i tijelo. Piling i krema za tijelo obavezan su dio njihove rutine, kako bi kroz godine koža bila što elastičnija i mekša.

Neutralni make-up

Iako se čini da se kraljevske žene nikad ne šminkaju, one to itekako čine. No, koriste uglavnom neutralnu šminku za prirodan i sofisticiran izgled. Nijanse poput bež, tamno-smeđe i nježno smeđe naglašavaju crte lica, no na fini, neutralan način.

Nude ruž i neutralna sjenila suptilno definiraju crte lica i lako pašu uz različite odjevne kombinacije.

Klasične frizure

Kraljevske dame preferiraju klasične frizure radi bezvremenskog stila.

Niska punđa im je među omiljenim opcijama, jer je dio brojnih retro stilova, a mogu je nositi na razne formalne prigode. Osim toga, na takvu frizuru dobro sjeda šešir, koji zna biti dio protokolarnog odijevanja.

Ništa pretjerano i previše efektno, radije su elegantne i prilagođene prigodi i to je također jedan od razloga zašto na fotografijama ne izgledaju zastarjelo. Upravo radi klasike koju biraju, a koja je izvan trendova.

Blagi parfemi

One preferiraju blage, osvježavajuće mirise u odnosu na jake za dugotrajne formule. Ovi suptilni mirisi dodaju dašak elegancije, bez da 'guše'.

Kraljica Elizabeta II voljela je White Rose by Floris London, brend s kraljevskom poviješću još od kralja Georgea IV. Ovaj bogati cvjetni miris sadrži note karanfila, ljubičice i mošusa. Također joj se sviđao Guerlainov L’Heure Bleue, aromatični cvjetni miris, piše msn.