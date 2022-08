Bikiniji u Hrvatskoj 70-ih: 'Ljeto više nije za debljanje nego za elastičnost i pustolovine'

'Ljeto rađa nove ljude...skladne, nesputane. Iskonski lijepe. Između zraka, vode i sunca. Kupaći kostim je dio njih. Njihove puti. Njihove ljepote' - bio je tekst iz reklamne brošure kojom je tvornica VIS iz Varaždina sedamdesetih godina prošlog stoljeća mamila kupce na kupnju svojih proizvoda iz ljetnog kupaćeg programa. Upravo su ti katalozi i reklame pomagali svojedobno pri odabiru kupaćih gaća i kostima.

Kupaći kostimi tijekom povijesti imali su svoje 'uspone i padove'. Novi trendovi kupaćih kostima znali su izazivati nevjericu i zgražanje, a Tehnički muzej Nikola Tesla objavio je niz fotografija kako su izgledali bikiniji u Hrvatskoj 70-ih uz objašnjenje gdje su se kupovali, kako su izgledali te kako su proizvođači mamili kupce.

Prva jugoslavenska revija kupaćih kostima i frotira održala se u hotelu Slavija u Boriku kraj Zadra krajem ožujka 1970. Kolekcije koje su proizvođači predstavljali odlikovale su 'ekskluzivni dezeni' i 'vrlo postojane boje', a djevojka ili žena je u takvom kostimu bila vrlo privlačna i ženstvena.

Uz Liscu, jedan od sudionika bila je i varaždinska tvornica VIS koja je tada čak nudila izradu posebnih modela po narudžbi kupaca. Na plažu su se nosili i suncobrani tvornice VIS koji su koštali poput usisavača prašine (to je bila petina mjesečne plaće), hrana se držala na plaži u ALKA Frigoterm malim prenosivim hladnjacima tvornice Jugopastika, pila se Nara ili Inka tvornice Badel ili pak napitak s vodom Fla-Vor-Aid koji je radila Droga... Zaštitu od sunca pružao je Coppertone Tropical Blend iz Belupa ili Nivea tvornice NEVA iz Zagreba, jer je čovjek opaljen suncem bio sličan zvijezdi s filmskog ekrana, on je bio simbol zdravlja, energije, pa i standarda.

Interesantan je rezime ljetnog odmora krajem sedamdesetih kako ga je definirao magazin START: 'Odmor nije samo opuštanje trudnoga tijela nego upravo njegovo aktiviranje. Čovjek je sedamdesetih godina zreo da doista ide na more, da plovi, da nađe svoju uvalu. Epoha turizma s čovjekom-luftmadracom prolazi, on više ne dolazi na more da bi se udebljao nego da bi povratio nešto od elastičnosti, nešto od pustolovnosti.'

Od novih aktivnosti na vodi javlja se skijanje na vodi, jedrenje na dasci, podvodni ribolov, a te 1979. plivanje je bila vještina kojoj je bilo vično 75 posto anketiranih u Hrvatskoj, češće muškarci nego žene, češće mlađi nego stariji...

Bikiniji u Hrvatskoj 1920-ih i 1930-ih

Iako tada djevojke nisu na plažu išle u tangama i bikinijima, novi trendovi kupaćih kostima izazivali su nevjericu, što je najbolje opisano u rekonstruiranom tekstu koji donosimo:

- Silna žega, koja je vladala početkom mjeseca i natjerala živu u toplomjeru na neobičnu visinu, izmamila je tako reći sav Zagreb na savsko kupalište. Naročito nedjeljama dosegne broj Zagrepčana na Savi do deset tisuća! Tu sve vrvi, sve se miješa, ulazi u vodu, iz vode na pijesak, na sunčanje. Od malene djece pa do staraca sve je ostavilo grad, da se hladi u srebropjenim valovima Save. I ako je gradsko kupalište ogromno, a Gospodaričevo takodjer povećano, ipak je sve to malo, da primi toliki broj kupača i da svakome pruži kabinu. Mnogi dolaze i ne nalaze mjesta, gdje da se svuku i mjesto da odlaze natrag primorani su da se kupaju tamo dalje zapadno od gradskog kupališta. U životu na kupalištu odrazuje se vjerno Zagreb i svi njegovi gradjani i mile gradjanke. Mnogo ih imade koji na kupalištu ručaju, pa krenu popodne u domove ili restaurante da večeraju, od Save preko Zrinjevca sve do Maksimira ali ugodnih i tihih dvorišta na Gornjemu gradu...

Nije čudo da se na prepunom savskom kupalištu ovih dana Fcinschmeckeri iliti sladokusci, upravo gurmani, nasladjuju, gledajući taj mladi ženski svijet, te zlatne ribice, Nimfice i Sirene vode srebropjene, a u sebi uzdišu: Ah. ah i ah!, pa odlaze na čašu pive, da zatome želje žive! Zato se one se starije dame, dobro kostimirane, zgražaju nad današnjim ženskim kupaćim kostimima. Ta, danas su ženske gotovo gole, a kad smo mi bile u njihovoj dobi, imale smo čitave oprave za kupanje, pače i čarape na nogama, samo, da nitko ne vidi ni zericu golog tijela. Uh, kako svijet postade pokvaren!

