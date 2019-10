Bikla je piće za starce i mladiće - bolje se grli, ljubi, mazi i pazi

Kad mošt u podrumima počinje vriti, a kozje mlijeko oćuti, baš u ovo doba godine svu snagu zabiokovskih trava, e onda je pravo vrijeme za spravljati biklu, napitak koji je baš u vrgoračkom kraju stotinama godina poznato piće za okrepu.

- Biklio je moj djed, moj ćaća, i ja zajedno s njim kada su mi bile svega tri četiri godine i evo do danas se ova tradicija čuva u ovom kraju. I nema kuće u kojoj se ne bikli od Svetoga Mihovila pa tamo nekako do Svih Svetih - dočekuje nas Nediljko Pavlinović u pitoresknom selu Veliki Godinj gdje danas živi samo dvoje ljudi, a ne tako davno, nadodat će sedamdeset četverogodišnji Nediljko iz ovoga sela moglo se i do četrdeset kršnih ljudi pronaći za kopati doce i vinograde.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve otišlo u primorje za boljim životom, ostale nam prazne kamene kuće i običaji da ih ne zaboravimo - priča nam dok polako u drvenu bukaru ulijeva mlado crno vino omjera dvije trećine te nadodaje, lagano miješajući jednu trećinu netom umuženog kozjeg mlijeka.

'Ovo piće je dokazani afrodizijak'

- Bikla je piće za starce i mladiće, kad je piješ osjećaš se bolje, možeš bolje, grlit, ljubit, pazit, mazit. Bikli u čast od koze i loze dolazi slast - u jednom će dahu, napominjući kako je ovo piće dokazani afrodizijak. Ovo je piće, kako bi u Zabiokovlju rekli "kripno", jer snaži tijelo. U stara vremena davalo se ženama poslije poroda da ih ojača.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I koliko god izgledalo jednostavno za napraviti potrebno je znati točan omjer vina i mlijeka i dakako način miješanja uvijek drvenom kuhačom. U protivnome neće se dobiti kompaktna gusta tekućina svijetlo ljubičaste boje. I dok mošt u konobi para nosnice opojnim mirisom u bukari napitak ugodna slatkasta okusa, draži nepce.

- Ne smije ga se puno popiti, onako umjereno dva tri deca "zabikliti" tijekom dana, jer to je zdravlje" - poručuje Nediljko koji u svoj Veliki Godinj iz makarskog primorja uredno svraća svakog vikenda.

- Koliko se vina u Godinju popilo, koliko se zabiklilo uz komin, koliko je žena i djece bilo, a danas ni ptice ne pjevaju kao nekada. Ostade knjiga na dva broja, Ivan i Nada sva ljubav su tvoja, Godinju moj - lagano nam pjevušeći uz biklu niže stihove Nediljko dok sestra mu Nada kao posljednja mohikanka uz svoje ovce i koze broji dane i godine na kamenom ognjištu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ona je specifična za vrgorački kraj

Malo gdje se uopće zna što je bikla, a kamoli da ju se spravlja. Ona je specifična upravo za ovaj vrgorački kraj. Stoga se u samom gradu Vrgorcu već godinama u organizaciji Grada Vrgorca i Turističke zajednice organiziraju tradicionalno Dani bikle, u čast lozi i kozi.

Jer vrgoračko je vinogorje poznato po svojim autohtonim crnim sortama grožđa kao što je trnak, vranac, okatica od koji kad mošt odleži u badnjima petnaestak dana Vrgorčani spravljaju svoj tradicionalni napitak. Baš u ovo vrijeme i koze zbog paše koju pasu s puno ljekovitih trava daju jako kozje mlijeko. Za biklu je to idealno.

- Mogu ovaj napitak pokušati spravljati i u drugim krajevima, ali nigdje to neće biti ovakve boje i okusa kao u vrgoračkom kraju - poručuje Nediljko. I ima tu istine uz puno simbolike, jer nigdje se u uskim kamenim klancima znojem težaka natopljenim, ne susreće lozu i kozu, vino i mlijeko da idu zajedno dajući jedinstven napitak s kojim se Vrgorčani itekako ponose.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: