- Svi mi ka\u017eu da je podi\u017eu, pa sam smislila trik kako da vidim tko je stvarno podi\u017ee! Zamotala sam\u00a0i zape\u010datila novac, stavila ga ispod daske i \u010dekala rezultate - ispri\u010dala je.

Victoria se prethodno suo\u010dila s mu\u017eem Paulom Everestom i sinovima Dawsonom (12) i Finlayem\u00a0(13), ali sva su trojica tvrdila da nisu odgovorni za mrlje od mokra\u0107e\u00a0koje su ostale iza njih.

No\u00a0njezin plan je uspio, a najstariji sin Dawson prvi je prona\u0161ao nov\u010danu nagradu. Me\u0111utim to mu nije bio prvi odlazak na zahod toga dana, pa Victoria ka\u017ee da je vjerojatno 'diza\u010d daske na pola radnog vremena'.

Nakon \u0161to je izvela svoj lukavi eksperiment, \u017eena je podijelila svoje rezultate na dru\u0161tvenim mre\u017eama.\u00a0

- Ispostavilo se da su to svi oni, jer su na kraju svi redom prona\u0161li novac .... ali o\u010dito je da je ne podi\u017eu svaki put.\u00a0Od drugog dana\u00a0 su je svi podizali kako bi provjerili ima li novca i\u00a0sada su svi 'diza\u010di daske od wc-\u0161koljke' - zaklju\u010dila je. Druge su majke bile odu\u0161evljene s ovim urnebesnim trikom. Jedna je ideju nazvala 'briljantnom', dok je druga napisala da je to 'ne\u0161to najbolje ikad', pi\u0161e The Sun.