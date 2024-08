Bili smo na Palačinka Festu u Zagrebu: Evo što morate probati

Za sve ljubitelje palačinki imamo odlične vijesti! U utorak, 27. kolovoza, otvoren je prvi Palačinka Fest u Zagrebu u Rougemarin Parku, a začetnik ovog slasnog festivala je chef i ugostitelj Marin Medak. Festival će trajati do 8. rujna, a ponuda se bazira na tri kućice koje nude i slane i slatke palačinke.

Foto: PIXSELL

Cijeli događaj je nastao u suradnji sa slastičarem Robertom Hromalićem i slastičarkom Petrom Jelenić, od kojih je svatko u svojoj kućici pripremao svoje verzije palačinki.

POGLEDAJTE VIDEO: Atmosfera na Palačinka Festu u Zagrebu

Pokretanje videa... 01:43 Započeo Palačnikafest u Rougemarin parku u Zagrebu | Video: 24sata/pixsell

- Ja sam ovakav festival htio napraviti još prije tri, četiri godine ali nikako da to ostvarim. Ove godine sam čvrsto odlučio to napraviti i odabrali smo baš ovaj period krajem kolovoza, kad su se već svi ljudi vratili s mora - kaže Medak.

- Prvo je bila ideja organizirati to u lipnju, ali su mi sve žene rekle da neće stati u kupaći i da je bolje da to ostavim za kasnije, pa sam odlučio festival otvoriti prije škole - našalio se i dodao kako je do suradnje između Hromalića, Petre i njega došlo spontano jer se već dugo znaju i rade skupa na raznim projektima.

Zagreb: U Rougemarin parku počeo Palačinkafest | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kućice su raspoređene tako da se na jednoj velikoj nalaze zanimljivi kokteli i razna pića, palačinke od slastičara Hromalića i palačinke u raznim sladolednim kombinacijama, dok su posebno odvojene kućice Petre Jelinić i ona Rougemarina.

- Kod Hromalića možete pronaći kornet palačinke koje se pune slastičarskom kremom, to je klasični 'crepe'. Imamo varijante s lješnjacima, pistacijom, tiramisuom i creme bruléeom. Tu je i Dosa, slana bezglutenska i veganska palačinka, indijska palačinka koja se radi od brašna leće i riže te puni umakom od kokosa i mente. Jako je specifična i zanimljiva okusom - kaže nam.

Foto: PIXSELL

Što se tiče dijela sa sladoledima, tamo se nudi Njofra na kvadrat, odnosno palačinka punjena sladoledom njofra, čokoladom i posipom od cornflakesa. Pripremili su čak i tortu od palačinki s mascarponeom koja se servira s umakom od slane karamele, cvijetom soli i sladoledom. Tu je i Blinčik, ruska palačinka koja se radi s ukvasanim tijestom i zatim razrijedi s ukuhanim mlijekom, punjena je šlagom, a prelije se vrućim umakom od čokolade i šumskim voćem.

Foto: Petra Anić-Božić/24sata

Kako bi poslužili sladoled, odlučili su napraviti i kornet od palačinki, odnosno Palačinkornet koji se prži u vrućem ulju, a u njega se slaže sladoled s okusom po želji.

- Po meni je najbolji proizvod s festivala češka ajvarčinka s kućice Petre Jelinić, a radi se s krumpirovim tijestom i ide ajvar unutra, nešto kao muhammara, stvarno je genijalno - naglasio je Medak.

U ponudi također imaju i neizostavne američke palačinke, koje pune pekmezima i raznim umacima te ukrašavaju posipima.

No ako ste više za tradicionalnije okuse, onda svakako s Petrine kućice morate isprobati Crepe Suzette, palačinku s džemom od marelice te sirupom od karamele i naranče.

Foto: Petra Anić-Božić/24sata

- Posebna nam je i čipkasta palačinka koja je bez ikakvih dodataka, odnosno ima samo u sebi slatko vrhnje i kakao posip - tvrdi Medak, a tu je i kukuruzna palačinka s tri različita umaka, jedan od vlasca, mente i jedan ljuti. Dvije su sa sirom i rade se tako da se sir (cheddar ili dimljeni) zaprži na roštilju i onda se na njega stavi palačinka punjena pršutom ili kulenom. Sve njih možete pronaći na Rougemarin kućici.

Foto: PIXSELL

Slastičar Hromalić je zadovoljan kako je protekao prvi dan festivala, a objasnio je i zašto je baš ovu vrstu palačinki odlučio poslužiti na festivalu.

- Otvaranje festivala je zaista prošlo izvanredno po posjećenosti i to nas je sve jako iznenadilo. Palačinke koje smo ponudili na našoj kućici su lagane i nisu teške, a pripremljene su s 'mainstream' okusima koji su svima dobro poznati u mojoj verziji posluživanja u kornetu. Favorit na našoj kućici je bila, naravno, palačinka s okusom pistacija - rekao nam je Robert Hromalić.

Da nisu očekivali toliku gužvu potvrdio nam je i sam Medak, koji kaže kako je bilo previše ljudi te da su prodali oko 800 palačinki, a bilo je planirano samo 300 komada.

Foto: PIXSELL

Osim fine hrane i pića, na ovom festivalu možete se dobro zabaviti i ponešto naučiti, a pogotovo ako sa sobom povedete djecu. Saznajte kako pripremiti najbolje tijesto za palačinke, koje dodatke staviti te s kojim namazima stvoriti najbolje okuse. A sve to, naravno, ide uz zabavno pečenje palačinki pa će ovo biti prilika da se posjetitelji okušaju u bacanju palačinki u vis. Kako napraviti palačinke u raznim oblicima i ukrasiti ih slatkim dodacima, djeca će učiti uz pomoć slastičarskih animatora. Bit će tu i paint&fun, dječja inačica poznatog koncepta učenja slikanja uz zabavu, a kalendar događanja bit će pun dječjih predstava i animacijskih igara.

Foto: PIXSELL

Također, svakog radnog dana od 17 do 19 sati, a vikendom od 12 do 14 za djecu je organiziran face painting. Među brojnim atrakcijama, posebno zanimljive za sve uzraste bit će pop-up eventi poput vatrenog žongliranja i svjetlećeg hula-hopa. Radno vrijeme Rougemarin Parka je od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 23, petkom od 17 do 00, subotom od 10 do 00 i nedjeljom od 10 do 23 sata.

Recept za palačinku s pistacijom

Smjesa za palačinke: 200 g brašna, 2 g soli, 60 g šećera, 200 g jaja, 600 g mlijeka, 1 štapić vanilije, 80 g maslaca

Slastičarska krema s pistacijom: 1000 g mlijeka, 200 g šećera, 150 g paste od pistacija, 180 g žumanjka, 120 g gustina, 180 g maslaca

Foto: PIXSELL

Priprema: Mlijeko i pistaciju pastu prokuhajte do 100 Celzijevih stupnjeva. Šećer, gustin i žumanjke izmiješajte te prelijte s polovicom ugrijanog mlijeka. Sve zajedno prokuhajte konstantno miješajući. Maknite kremu s vatre i dodajte maslac. Ohladite. Kremu kao takvu poslužite u palačinku i posipajte sa sjeckanom pistacijom.