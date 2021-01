Upoznali smo se jer smo po prirodi oboje bili ranoranioci i zajedno smo radili na 'Sajmu države Oregon' - godišnji trodnevni sajam umjetnosti i glazbe. Svako jutro radila sam doručak, režući krumpir, dok je Paul sjedio na obližnjem hladnjaku, pio kavu i čavrljao s drugim ljudima. Kad smo se napokon zaljubili, bilo je to iznad stola s krumpirima - jednim pogledom, koji je bio toliko dugo i toliko čvrst. Do danas se ne mogu sjetiti što je pokrenulo taj pogled - ali sjećam se načina na koji je Paul teturao, gotovo ispustivši šalicu kave - ispričala je Ruby.

Oboje su imali partere, Paul i djecu, ali nisu bili sretni. Kasnije tog tjedna, Paul je pozvao Ruby na ručak. Bilo je to prvi put da su se vidjeli izvan posla.

- Tijekom sljedećih nekoliko dana spavali smo zajedno. Otkrili smo dvoje ambicioznih ljudi na rubu novih početaka. Ja sam se spremala objaviti svoju prvu knjigu, a on je započinjao novi posao. Ali, znali smo da moramo biti zajedno. Razdvojensot nam je teško padala. Imala sam osjećaj kao da je cijelo vrijeme bio pored mene - dodala je.

Odlučili su da svojim partnerima moraju reći istinu jer je istina uvijek najbolji način.

- Tijekom sljedeća četiri tjedna, dok smo pokušavali smisliti kako ćemo to učiniti, moja moja psiha i savjest vrištale su na mene. 'Oženjeni muškarci nikad ne napuštaju svoje žene', odjekivalo mi je u glavi. Prijatelji kojima sam rekla za našu vezu su mi isto govorili. Ali, ipak nekoliko dana kasnije spakirala sam svoje stvari i napustila svog partnera. Glasovi mojih prijatelja i dalje su mi odjekivali u glavi, ali odlučila sam biti hrabra i čekati Paula - rekla je Ruby.

Paul je isto učinio.

- Njegova supruga nije htjela prihvatiti da je između njih gotovo, ali on je zauzeo čvrst stav i rekao joj kako ovo nije nikakva afera i da namjerava biti sa mnom do kraja svog života. Spakirao je svoje stvari, poljubio djecu, obećao im da će se vratiti po njih te se udaljio od života koji je do tada poznavao - ispričala je.

Zbog svojih postupaka naišli su na kritike prijatelja i poznanika, ali nisu se obazirali na njih. Unatoč svemu, bili su sretni.

- Život je bio toliko kaotičan tijekom prvih nekoliko tjedana našeg zajedničkog života. Bilo je puno sitnica koje smo morali naučiti jedno o drugome. Najviše nas je iznenadilo koliko su to sve male brige kad znate da ste s pravom osobom. Vjenčali smo se godinu dana nakon toga. Odradili smo još jedno ljeto na Sajmu prije nego što smo ga se zauvijek odrekli, zadovoljni time što smo oboje pronašli ono što smo tražili sve te godine - otkrila je Rubby.

Sada slave petu godišnjicu braka i kažu da im ne nedostaju prijatelji koje su izgubili te da su stekli i nove.

- Moji roditelji i šira obitelj prihvatila je Paula i njegovu djecu raširenih ruku, dok sam ja ostala bludnica za njegovu obitelj. Nismo dobili sve naše bitke, ali naš brak je sretan - priznala je.

- Vrijeme nam je dalo perspektivu. Sreća, naučili smo, mijenja sve, čak i ako prvo morate sve izgubiti. A ljubav, posebno ljubav kasnih godina, ostavlja prostor za prilagodbu, za stvaranje života, za prijateljstvo i ravnopravnost u partnerstvu koje često ne postoje u vezama nastalim iz požude ili stereotipne ideje o tome kako život navodno treba biti - rekla je za kraj, prenosi HuffPost.