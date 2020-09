Bill Gates probleme rješava tako da si postavi ova 2 pitanja

Kad se suočite s problemom, prvi korak nije pronalaženje rješenja, već učenje od drugih. Bill Gates na taj način olakšava sebi jer rješenja već postoje

<strong>Bill Gates</strong> je u životu napravio mnoge velike stvari. Prvo, spomenimo Microsoft, jednu od najcjenjenijih tvrtki na svijetu, koju je Gates osnovao i vodio do 2008. Tu je i Zaklada Bill i Melinda Gates, koja se borila s nekim od najvećih svjetskih javno zdravstvenih problema poput iskorjenjivanja dječje paralize. Osim toga, Zaklada radi i na pronalasku cjepiva protiv koronavirusa, kao i na povećanju testiranja.

Bill bi vrlo lako mogao sjediti i uživati ​​u svom životu trošeći svoj novac, no on je definitivno zauzeo proaktivniji pristup koji ide u korist društvu. 

U nedavnom postu na blogu, Gates je napisao:

'Otkad sam bio tinejdžer, sa svakim sam se novim problemom rješavao na isti način: započinjući ga s dva pitanja. Ovu sam tehniku ​​koristio u Microsoftu i koristim je i danas. Ta pitanja postavljam doslovno svaki tjedan o COVIDU-19. Evo pitanja: Tko je dobro riješio ovaj problem? I što možemo naučiti od njih?' 

To su zapravo prilično jednostavna pitanja, ali daleko su od očiglednih kad razmislite. Većina nas, kad se suoče s problemom, odmah krenu u pronalaženje rješenja. Ono što Bill predlaže je totalno drugačije. 

Kad se suočite s problemom, prvi korak nije pronalaženje rješenja, već učenje onoga što drugi već rade. Njegov odgovor je, biti učenik i učiti.

To je prilično rijetko. Bill savjetuje prvo utvrđivanje tko se već bavi problemom, a nakon toga učenje iz njegovog rada.

Upravo zbog toga na YouTubeu gledamo videozapise o tome kako popraviti usisavač ili perilicu posuđa. Netko drugi je to prošao i voljan je podijeliti te informacije. Vaš posao je progutati svoj ponos i prepoznati da je najbolje što možete učiniti da riješite problem biti voljan učiti od drugih.

U stvarnosti se to dijeli na tri važne osobine vodstva: Prvo, naučite ono što ne znate. Zatim, znajte gdje možete pronaći informacije i na kraju, budite ih spremni naučiti.

Sljedeći put kad se suočite s izazovom u svom poslu, zapitajte se tko je to već prošao. Zatim pogledajte što možete naučiti iz njihova iskustva. Na taj način, umjesto da krenete od nule, imat ćete koristi od onoga što je netko prošao, piše Inc.