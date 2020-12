Biopločice B!TE ME tek stigle na tržište, a već su u konkurenciji za vrijedne europske nagrade

<p>Braću Edu i Luku Mujkića, koji stoje iza branda prirodne sportske prehrane i biopločica 'B!TE ME' koje se od rujna mogu pronaći na domaćem tržištu, povezala je ljubav prema kajaku na mirnim i divljim vodama, te uspješna sportska karijera, zbog koje je uvijek postojala i potreba za zdravom i nutricionistički kvalitetnom prehranom te zdravim međuobrocima koji mogu brzo osigurati energiju izgubljenu na treninzima ili natjecanjima.</p><p>Edo je, tako, otvorio vlastitu tvrtku i desetak godina radio u industriji sportske prehrane za mnoge međunarodne tvrtke, dok mu je 15 godina mlađi brat Luka pomagao oko digitalizacije i vođenja poslovanja te komunikacije s klijentima.</p><p>- Od prvih dana bio sam svjestan da proizvodi koji se nude na tržištu nisu uvijek i potpuno zdravi, jer sadrže razne dodatke nepoznate potrošaču kao i sladila i konzervanse, i znao sam da želim osmisliti vlastiti proizvod. Tako se rodila suradnja s kolegicom Petrom Mihalić koja je prehrambeni tehnolog i osmislili smo bio energetske pločice koje su sirove, veganske, bez glutena, bez aditiva i bez dodanih šećera, te po sastavu i okusu potpuno drugačije od onoga što se nudi na tržištu – priča Edo.</p><p>Stvarajući proizvod, kaže, nisu gledali na cijenu sirovina, nego na to da ponude kvalitetu i poseban okus. </p><p>- 'B!TE ME' biopločice su bogate orašastim plodovima i ne sadrže nikakve arome i dodatke. Visok udio orašastih plodova daje im vrlo korisne nezasićene masne kiseline i veći udio proteina. Suho voće bogato je vlaknima i ugljikohidratima, te zbog stručno određenog omjera prirodnih sastojaka biopločice sadrže manje šećera od sličnih proizvoda na tržištu. To su prednosti koje ih čine vrlo kvalitetnim međuobrokom za one koji se 'ozbiljno' ili amaterskih bave sportom, posebno u outdoor sportovima u kojima se troši puno energije, ali i svima koji su izloženi većim fizičkim naporima i trebaju povratiti energiju – zaključuje Edo.</p><p> Iako su na tržištu tek od rujna, okusom i kvalitetom već su osvojile mnoge kupce, a već su privukle i pažnju industrije, pa su uvrštene u izbor za najkvalitetnije proizvode u sportskom nutricionizmu u čak tri asocijacije (Central European Startup Awards, ISPO – najveći sajam sportske industrije te ESNNA , u kategoriji za najbolji veganski proizvod u Europi).</p><p> Možete ih nabaviti u specijaliziranim prodavaonicama Farmacije, trgovinama zdrave hrane Bio&Bio i Garden, te nekim fitness centrima, a uskoro bi se trebale naći i u Kauflandu. </p>