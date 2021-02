Mi svake godine organiziramo izbor za najljepšu djevojku-snašu. Inače se natjecanje svake godine održava uživo na velikoj smotri folklora na kojoj bude oko 500 do 600 posjetitelja, no sada to nije moguće zbog epidemiološke situacije pa smo izbor za najljepšu djevojku-snašu organizirali putem Facebooka te ona s najviše lajkova osvaja prvo mjesto, kaže Ivica Šebelić, predsjednik KUD-a "Radinje" u mjestu Siče.

Mogle su se prijaviti djevojke i snaše iz Brodsko- posavske županije u dobi od 18 do 45 godina u narodnoj nošnji. Važno je da kandidatkinje na sebi imaju tradicionalnu i autentičnu nošnju svog kraja.

Na natjecanje je prijavljeno 8 djevojaka i 6 snaša. Ona koja skupi najviše lajkova biti će izabrana za najljepšu, ali pritom će se pridodati glasovi izborne komisije. Bira se najljepša djevojka ili snaša, prva i druga pratilja te pohvaljena djevojka koju nagrađuje općina.

Ispod svake fotografije nalazi se kratki opis, a jedna snaša je odjevena u čak 100 godina staru nošnju koju je naslijedila čak od svoje šukunbake. Izabrane djevojke i snaše dobiti će vrijedne nagrade poput nakita od srebra i pakete lokalnih proizvođača i sponzora. Dobiti će i lente, zahvalnice te svoje uokvirene fotografije.

Kriteriji za sudjelovanje bili su strogi.

- Na prijašnjim natjecanjima birala ih je izborna komisija, a ove godine smo to odlučili napraviti na Facebooku da nekako očuvamo tradiciju. Prilikom izbora kandidatkinja, osim godina i autentične nošnje iz svog kraja, svaka djevojka i snaša treba biti uredno našminkana, ali bez pretjerivanja. Nisu dozvoljeni umjetni nokti, trepavice... Ovaj put smo im dozvolili malo više šminke jer se ipak radi o fotografiji. Moraju imati držanje Slavonke i moraju znati predstaviti svoju nošnju. Mi smo s njima prethodno obavili telefonski razgovor i kriteriji je bio i naglasak iz mjesta iz kojeg dolazi nošnja. Izabrali smo kandidatkinje, a sada je važan lajk. Natjecanje traje do 26. veljače. Kasnije odlazimo do pobjednica i uručujemo im nagrade - kaže predsjednik KUD-a te se nada da će dogodine moći tradicionalno organizirati smotru.

KUD Radinje djeluje od 1988. godine te broji 113 članova, a pored folklora za odrasle imaju i dječju skupinu.

- Ne bavimo se koreografijom već isključivo izvornim folklorom našeg kraja i toga se držimo. Nastupali smo diljem Hrvatske i u inozemstvu. Jedno smo od starijih društava i Brodsko- posavskoj županiji - kaže Ivica dodajući da se radi o dugoj tradiciji čuvanja običaja.