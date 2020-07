Biste li depilirali intimnu zonu u obliku omiljenog pića? To je za vrijeme ljeta - najveći trend

Svi znamo za klasičnu brazilsku depilaciju ili 'brazilku', no to nije jedina vrsta depilacije bikini zone. Martini, Prošek ili Krigla vrste su depilacija koje saloni rade prema zahtjevima klijentica

<p>Michaela Pak, viša terapeutkinja i voditeljica treninga za vosak depilaciju tvrtke Strip, otkrila je kako su najveći trendovi oblikovanja intimne zone zapravo u obliku pića. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko su depilacije bolne?</p><h2>Martini</h2><p>Ova je fizura slična brazilki jer ima mali trokut na stidnoj kosti. Michaela Pak je otkrila kako je kod te depilacije sva dlaka uklonjena sa strane i ispod - ali umjesto praznine, ostavi se mali trokut, u obliku Martini čaše.</p><p>- Žene vole ovakav izgled jer to stvara potpuno novi, sofisticirani look. Također je i korisna jer može djelovati poput strelice koja bi pomogla momcima da shvate da se tu 'dolje' događa magija. Ovo je ljeto ova depilacija bila zaista popularan zahtjev - tvrdi Pak.</p><h2>Shooter čaša</h2><p>Ako želite zadržati sićušne dlačice, ova bi depilacija mogla biti idealna za vas. Michaela je objasnila: 'Ovo je vrsta depilacije kada se ostavi mala kocka, otprilike veličine pečata. To je sjajno za žene koje žele uredan izgled, a muškarci ih također vole'. </p><h2>Prošek</h2><p>Ova je 'frizura' slična martiniju, odnosno podsjeća na oblik čaše, samo one za šampanjac. Michaela objašnjava kako se kod ove depilacije duž usne ostavlja vrlo tanka traka koja je nalik stalku za čašu, a zatim slijedi malo deblji sloj na prednjoj strani koji podsjeća na čašu.</p><p>- Savršeno je za one žene koji vole novitete i pomalo su drske - tvrdi.</p><h2>Krigla</h2><p>Vogue je nedavno istaknuo kako se 'grm vratio u modu', a ovo je savršen izbor za sve one koji više vole prirodniji, puniji izgled. Michaela je dodala: 'Dlake su uređene sa svih strana kako bi dobili ravan završetak i uredan vrh. A i puno manje je bolno', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/6926939/beauty-salons-opening-bikini-wax-trends/" target="_blank">The Sun</a>.</p>