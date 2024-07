Bivša seks špijunka otkrila kako je manipulirala svojim metama

Bivša ruska državljanka koja tvrdi da je bivša špijunka otkrila je svoju zanimljivu priču o špijunaži u podcastu Neila Straussa. Priznala je da ju je trenirala ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) i govori o svojoj obuci, tehnikama, metama i misijama.

- Prošlo je više od dva desetljeća kako sam šutjela. Nisam više mogla živjeti s ovom boli, iako sam prošla kroz svu tu traumu - rekla je Aliia Roza za Fox News Digital.

Roza je sa svojim malim sinom uspjela pobjeći iz Moskve. Rekla je da je svom djetetu htjela omogućiti bolji život. Uz pomoć svog ljubavnika, Roza je pobjegla iz Moskve i živi u Los Angelesu.

Kao mala je bila u posebnom vladinom programu

Roza je rođena u kazahstansko-tatarskoj obitelji visokog vojnog časnika u Sovjetskom Savezu. Njezin se djed borio protiv nacista tijekom Drugog svjetskog rata, a otac joj je visoki časnik s više od 45 godina. Kao dijete, rekla je Roza, bila je uključena u poseban vladin program za djecu visokih časnika.

- Odmalena sam trenirana za različite stvari kao što su borilačke vještine. Naučila sam da ne možeš odustati, ne možeš biti ranjiv, ne možeš biti slab, ne možeš plakati - rekla je.

- Nikad nisam mislila da ću (kasnije) ući u seks program - priznala je.

S 18 godina odabrana je između 350 učenika da sudjeluje u strogo tajnom programu koji su razvili bivši KGB-ovi psiholozi i visoki časnici. Tamo je, rekla je Roza, učila kako koristiti zavođenje i uvjeravanje da dobije informacije od neprijateljskih meta.

Sve je u komplimentima

- Nije to samo seks. To je zapravo vrlo daleko od seksa. Sve je u umijeću komuniciranja. Uče nas kako se dotjerati, kako se našminkati, kako se predstaviti, kako razgovarati sa svojim metama, kako učiniti da vam vaše mete vjeruju. Radi se o psihologiji ljudi, kriminalaca, općenito muškaraca - objasnila je Roza.

- Mora biti nešto stvarno specifično i prikladno od tog trenutka. To će učiniti da vas ljudi stvarno privuku. Počet ćete im se sviđati. A kada znate kako voditi razgovor, ljudi će postati vrlo otvoreni prema vama - kaže Roza i dodaje da je tako dobivala povjerljive informacije.

Kaže da joj je "ispran mozak"

- Natjerali su me da vjerujem da sam heroj koji se bori protiv trgovine ljudima i drogom, spašavajući svu tu maloljetnu djecu koja su... oteta od svojih obitelj - priznala je.

- Na kraju dana, kada sam nekome spasila život, osjećala sam se dobro zbog toga - ispričala je Roza. - Ali nikada se nisam zapitala kako se osjećam u tijelu koje su stalno zlostavljali i silovali nasumični muškarci - dodala je.

Strauss je za Fox News Digital rekao da je isprva bilo teško povjerovati u Rozinu priču. Ali nakon istraživanja i razgovora s izvorima, bilo je teško ignorirati njezine tvrdnje.

Uzela je novo ime koje i danas koristi

Godine 2004. Roza se zaljubila u muškarca o kojem je trebala prikupiti obavještajne podatke, izvijestio je nypost. Roza se nije vratila u Rusiju više od desetljeća.

Danas Roza svoje savjete o zavođenju ne podučava agentima na obuci, već ženama koje žele podići svoje samopouzdanje. Na Instagramu ima više od milijun pratitelja.