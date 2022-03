Bivši dečko mi se nakon prekida skrivao pod krevetom, čula sam dahtanje, uzeo mi je i četkicu

Djevojka je otkrila da joj se bivši dečko skrivao ispod kreveta i uhodio ju tjednima nakon prekida. Iako mnogi od nas takve situacije mogu smatrati nezamislivima - postaje jezivo kada se takve stvari nekome dogode u stvarnom životu.

Bivši dečko ove žene ju je uhodio i skrivao se ispod njezina kreveta. Libby Cleaves objavila je priču na TikToku o svom bivšem koji ju je na kraju tjednima uhodio nakon njihova prekida. Njezin prvi video doživio je viralni uspjeh s više od 230 tisuća pregleda. Nije otkrila puno, ali je iznijela najvažnije točke njihove veze. 'Počinjem izlaziti s finim kršćaninom. Otišli smo zajedno u crkvu i upoznali si međusobne prijatelje', objašnjava.

- Upoznajem mu roditelje i postaje ozbiljno. Počinjemo planirati brak i budućnost... - nastavlja ona. Tada je došlo do zaokreta i dijela u kojem su stvari krenule po zlu.

- Čujem disanje ispod mog kreveta i saznajem da me tjednima uhodi i koristi moju četkicu za zube - rekla je na kraju što se dogodilo nakon što su prekinuli.

U nacionalnom istraživanju intimnih partnera i seksualnog nasilja provedenom 2010. u Americi, otprilike jedna od šest žena iskusila je uhođenje tijekom života.

Ova statistika postaje još alarmantnija jer otkriva da je u više od 60% slučajeva osoba koja ih je uhodila bio njihov sadašnji ili bivši partner. Naravno, TikTokeri koji su naišli na ovaj video htjeli su čuti cijelu priču, pa je dalje objasnila što joj se dogodilo.

Nakon otprilike godinu i pol, htjela je prekinuti sa svojim dečkom jer 'emocionalno nije bio baš inteligentan', a također je počeo čudno reagirati na određene stvari... Kada je njegova majka saznala da je Libby prekinula vezu s njim, nazvala ju je i pitala je li uzimao lijekove.

- Na koje lijekove mislite - pitala je Libby, na što je majka rekla kako on ima bipolarni poremećaj, što ona nije znala.

- Hm, nisam to znala. Nespominjanje bipolarnog poremećaja nakon godinu i pol veze čini se problemom ako je ta osoba netko s kim ste planirali brak... - rekla je.

U konačnici, kada su prekinuli, što je on uredno prihvatio, sljedećih nekoliko tjedana osjećala se čudno, pripisujući to činjenici da je to možda samo zato što je on bio njezin prvi ozbiljni dečko.

- Nisam mogla dobro spavati, osjećala sam kao da se u mom stanu događaju čudne stvari, ali sam mislila da je to zato što on više nije tu te da je sve u mojoj glavi - nastavila je. Jedne je noći čula jako glasno disanje i pomaknula kutiju za pohranu ispod svog kreveta i vidjela njega kako ju gleda.

- U tom trenutku sam mislila da ću vrištati i poludjeti, ali jednostavno sam se stvarno smirila - rekla je. Nakon što mu je rekla da izađe, otkrio joj je da se ondje skrivao nekoliko tjedana i prskao svoju kolonjsku vodu u sobu kada ona ne bi bila tamo, a čak je koristio i njezinu četkicu za zube. Nije iznenađujuće da je protiv njega podnijela zabranu prilaska i od tada se nije čula s njim.

