Bivši partneri zapeli zajedno u karanteni: 'Ovo je poput pakla'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Održavajte iskru: 15 ideja za dejt s partnerom u zatvorenom

Svijet je na neko vrijeme stao sa svojim uobičajenim ritmom. Svi su zatvoreni u kućama, a za nove parove to bi moglo značiti korak dalje u vezi. No što ako se odlučite na prekid neposredno prije ili za vrijeme karantene i još k tome živite zajedno?

Majka dvoje djece Georgia Armstrong (24) iz Velike Britanije trenutno je u samoizolaciji, ali ni više ni manje, nego sa svojim bivšim partnerom Kyleom Greenerom (26), piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Par se rastao prije pet tjedana. No kako je pandemija eskalirala, Kyle se morao vratiti kod bivše partnerice i djece.

- Prekid u veljači bio je veliko olakšanje. On je otišao živjeti s prijateljem, a ja sam imala stan za sebe i djecu. No nakon što je proglašena karantena, došlo je do problema - prepričava Georgia.

- Prijatelj kojem se Kyle uselio u stan doveo je svoju obitelj pa smo zaključili da bi bilo bolje da se on privremeno preseli nazad i spava na kauču - kaže.

- Biti zajedno 24 sata dnevno u ovoj situaciji s dvoje male djece i u stanu od dvije sobe nije lako. Zbog korone on trenutno ne radi i doma je pakao - kaže.

- Zajedno smo od 2010., bili smo jako mladi. Često smo prekidali i mirili se, no ipak nije uspijevalo. Složili smo se da je najbolje da se razdvojimo, ali prijateljski te da djeca budu na prvom mjestu, no tada je došla korona. Prvih par dana sve je bilo u redu. Dogovorili smo se da dijelimo račune i kvalitetno provodimo vrijeme s djecom. Podijelili smo poslove i obveze, no on je uskoro postao prekomotan - požalila se Georgia.

- Dogovorili smo se da je ustajanje u sedam, jer moram djecu dovesti u boravak, a on spava do deset. Cijeli stan smrdi po njegovom aftershaveu. Počela sam ga špricati s vodom da ga probudim - kaže.

Smatra da je i zauzeo previše mjesta jer je prilikom selidbe donio 15 kutija odjeće.

- Opsjednut je ragbijem i boksom. Provodi do pet sati dnevno gledajući stare utakmice i to bez slušalica. Provodi više vremena od mene u kupaonici. Vrhunac je bio kada me zamolio da mu skuham čaj dok uživa u kupki - kaže.

Napetost dodatno raste i zbog djece.

- Dobar je s djecom i pokušavamo biti mirni pred njima, ali stalno se svađamo u vrtu kako nas ne bi čuli - kaže te dodaje da karantena pogoršava stvari jer nitko ne može barem nakratko 'pobjeći'.

- Aktivan je na Tinderu, dopisuje se sa drugim ženama. To je u redu, ali kada se smješka dok čita poruke, podivljam od bijesa - zaključila je Georgia.

Nije samo ona na rubu živaca.

- Mislio sam da će biti lako, ali svađamo se čak tko će ići do trgovine - kaže Kyle.

- Čisti nakon mene sve što dotaknem. Kada radim nešto u kuhinji, samo prigovara - kaže te dodaje da ju je zamolio da dnevna soba jednu večer u tjednu bude njegova kako bi mogao obaviti videopoziv s prijateljima ili s nekom curom s Tindera, a ona je na to eksplodirala. Djeca su jedino što nas sprječava da se 'pobijemo' - kaže.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 12 načina kako žena može doći do orgazama: 'Isprobat ću sve'

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa Tarikom Filipovićem: