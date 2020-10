Bizarna godina: Ljeto uopće nije došlo, a javila se i epidemija...

Iako se danas čudimo svakoj vremenskoj pojavi, ljudska je povijest dokaz kako je vrijeme oduvijek bilo nepredvidivo - a to je samo otkad postoje pronađeni zapisi. Ovo je svjedočanstvo o jednoj teškoj godini za svijet

<p>Nazvana još i kao 'godina bez ljeta', 1816. je doista bila najbizarnija godina otkako postoji meteorološka dokumentacija. U SAD-u je poznata i pod nazivom 'Eighteen hundred and froze to death' (1800. i smrzavanje nasmrt). </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Tko je ugasio sunce? </h2><p>Naime, dok su siječanj i veljača bili donekle standardni, u ožujku je počelo opako zahladnjivati. U travnju i svibnju kiša nije prestala padati. U lipnju i srpnju mraz je bio svakodnevan, a u New Yorku je palo oko metar snijega. Europu je pogodilo ogromno nevrijeme, a brojne su se rijeke prelile iz korita. Sve je to uzrokovalo ogromne štete u poljoprivredi diljem svijeta i cijena hrane se udeseterostručila.</p><h2>Nitko nije znao zašto </h2><p>Iako je cijela planeta bila u čudu te su uporno iščekivali ljeto koje nije došlo, već se naprosto nastavila zima, pa jesen, pa zima, nije bilo objašnjenja za tu pojavu. Tek 1920. je američki znanstvenik William Humphreys postavio danas široko prihvaćenu hipotezu za taj klimatski fenomen. </p><p>On je otkrio kako je vulkan Tamboru u travnju 1815. eruptirao te je u atmosferu poslao oblake vulkanskog pepela. Velik dio sjeverne hemisfere bio je prekriven pokrivačem prašine i prljavštine, no tek u lipnju 1816. je postalo jasno kako nešto nije u redu. Hladno vrijeme zimskih mjeseci naprosto nije završilo.</p><p>Mraz je potukao sve usjeve, a glad koja je izbila nakon toga uzrokovala je društvene nerede, pobune, uništenja čitavih zajednica i povećala se stopa zločina.</p><h2>Došla je i epidemija</h2><p>Godina bez ljeta je prema brojnim znanstvenicima i glavni krivac za izbijanje jedne od najsmrtonosnijih epizoda tifusa u povijesti. Dok je hladnoća paralizirala sjevernu hemisferu, monsuni su opustošili južnu, pomažući širenje epidemije kolere, ubijajući na desetke tisuća ljudi. </p><p>Irska je nakon toga preživjela katastrofalnu glad, a Kina je, ironično, bila prisiljena napustiti sadnju riže te uzgajati profitabilniji mak, šireći ono što će kasnije biti poznato kao opijumsko tržište.</p><p>Danas, podsjećajući nas na ovu bizarnu godinu, znanstvenici mogu samo istaknuti kako su ljudi tijekom svog postojanja preživjeli svakakva krizna razdoblja, a ključno je bilo gledati naprijed, izdržati i čekati da sve prođe.</p>