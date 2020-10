Bizarna ideja ili možda nije? U strahu od asteroida spremili su kekse u neprobojni trezor

Iz tvrtke kažu kako su kekse spremili u slučaju da Zemlju 2. studenog pogodi veliki asteroid te se nadaju da će tako u slučaju katastrofe sačuvati recepturu za buduće naraštaje

<p>Asteroid 2018 VP1 trebao bi proći kraj Zemlje 2. studenog, dan prije predsjedničkih izbora u SAD-u, piše<a href="https://www.cnet.com/news/oreo-tucked-its-cookies-into-an-asteroid-proof-doomsday-vault/?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark"> CNet</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ogromni asteroid je prošao kraj Zemlje 2017. godine</p><p>Postoji vrlo mala vjerojatnost, oko 0,41 posto, da će asteroid ući u atmosferu našeg planeta i u tom slučaju će se raspasti. No Oreo, proizvođač popularnih keksa, ništa ne želi riskirati.</p><p>Tvrtka je sagradila veliki betonski trezor u Norveškoj kako bi ondje sačuvali kekse. Trezor su sagradili ugledajući se na trezor sjemena na Arktiku koje bi u slučaju velike katastrofe poslužilo kao svjetsko botaničko naslijeđe.</p><p>Oreova verzija trezora je puno manja, no pokazuje predanost tvrtke u promidžbi svojeg proizvoda. Objavili su video u kojem glumci i jedan pravi astronom pokazuju trezor smješten na permafrostu na koordinatama 78°08'58.1"N, 16°01'59.7"E, nedaleko od trezora sjemenki u Svalbardu.</p><p>Cijelu priču navodno je pokrenuo<a href="https://twitter.com/oliviagordn/status/1312413421858516992"> tweet ljubiteljice keksa Olivie Gordon</a> koja je postavila ključno pitanje: U slučaju da asteroid pogodi Zemlju, tko će spasiti Oreo? Čini se da je taj zadatak pao na Oreo i njegovu sestrinsku tvrtku Mondelez International.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>- Radi predostrožnosti, svaki paket kesa omotali smo mylarom koji može podnijeti temperature od minus 20 do 150 stupnjeva Celzijevih te je neprobojan za kemijske reakcije, vlagu i zrak. On će kekse očuvati svježima i zaštitit ih u godinama koje dolaze - objavili su iz Orea.</p><p>Asteroid ne predstavlja nikakvu opasnost za čovječanstvo i kekse, no u apokaliptičnoj situaciji je dobro znati da još ima mjesta za duhovite apsurde.</p><p> </p>