Bizarne prehrambene navike slavnih: Evo tko jede tarantule, a tko samo ono što sam ubije...

Kada nisu na luksuznim zabavama s pladnjevima finger fooda ili ne isprobavaju najnovije gurmanske sushi barove, što slavne osobe jedu? Od čudnih navika do odvratnih poslastica, neki od najvećih imena u zabavnoj industriji slijede neke od najneobičnijih dijeta
Angelina Jolie.
Jolie voli svoju prehranu obogatiti “jezivim” stvorenjima. Ona i njezina obitelj jedu sve od žohara do cvrčaka i tarantula.
| Foto: Remo Casilli
Angelina Jolie.
Jolie voli svoju prehranu obogatiti “jezivim” stvorenjima. Ona i njezina obitelj jedu sve od žohara do cvrčaka i tarantula. |
Foto: Remo Casilli
Angelina Jolie.
Jolie voli svoju prehranu obogatiti “jezivim” stvorenjima. Ona i njezina obitelj jedu sve od žohara do cvrčaka i tarantula.
| Foto: Remo Casilli
Hugh Hefner.
Osnivač Playboya vjerovao je samo hrani pripremljenoj unutar njegove vile, čak i kada bi išao u restoran.
| Foto: (C) Vince Flores / AFF-USA.COM
Mark Zuckerberg.
2011. godine, CEO Facebooka je konzumirao samo meso koje je sam ubio.
| Foto: Carlos Barria
Mariah Carey.
Carey je prošla kroz fazu u kojoj je tri dana u tjednu jela samo ljubičastu hranu. Razmišljajte o patlidžanu, kupusu i šljivama.
| Foto: Yves Herman
Elvis Presley.
Zapošljavao je kuhinjsko osoblje koje je radilo 24/7 i čak je imao CCTV kako bi mogao nadgledati njihov rad. Također je zahtijevao da mu hrana bude narezana na zalogaje.
| Foto: The Hollywood Archive/Pixsell
Taylor Swift.
Pjevačica i tekstopisac 'Shake it Off' povremeno voli popiti čašu limunade od lavande.
| Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS
Donald Trump.
Trump je vrlo specifičan u vezi s time koliko je njegova hrana pečena. Od jaja do odabranog odreska, zahtijeva da bude skuhano do kraja.
| Foto: Evelyn Hockstein
Ludwig van Beethoven.
Beethoven je bio vrlo izbirljiv kada je u pitanju juha. Njegova omiljena bila je juha od gnjecavog kruha, konzumirana svakog četvrtka s 10 velikih jaja umiješanih u juhu.
Bill Gates.
U ranim danima programiranja, Bill Gates je konzumirao puno Tang-a—u prahu, prema Business Insideru.
| Foto: Denis Balibouse
Catherine Zeta-Jones.
Zvijezda filma 'Chicago' čisti zube pireom od jagode.
| Foto: Wikipedia
Renée Zellweger.
Zellweger navodno cijeli dan gricka kockice leda kako bi prevarila svoje tijelo da misli da jede.
| Foto: Thore Siebrands
Andy Warhol.
Poznati umjetnik bio je poznat po tome da bi sam pojeo cijele rođendanske torte i često bi umjesto odreska za večeru birao kruh s marmeladom.
| Foto: 24sata
Reese Witherspoon.
Iako ima preko 40 godina, Oscarom nagrađena glumica voli jesti dječju hranu za doručak i ručak, prema Storypicku.
| Foto: PA/Pixsell
Howard Hughes.
Poznati milijunaš imao je vrlo specifične upute za svoja jela. Jednom je zahtijevao da mu kuhari daju 12 grašaka koji su svi iste veličine.
| Foto: 24sata
Jessica Alba.
Glumica koja je postala poduzetnica dodaje ružičastu himalajsku sol u svoju pitku vodu.
| Foto: Instagram
Jack Dorsey.
Bivši CEO Twittera (sada X) nedavno je otkrio svoju izuzetno ograničenu prehranu. Navodno jede samo jedan obrok dnevno, za večeru tijekom tjedna, te posti od petka navečer do nedjelje, pijući samo vodu.
| Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL/ilustracija
Stephen King.
Prije nego što počne pisati, legendarni autor horora uvijek pojede krišku cheesecakea.
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Jennifer Lopez.
J.Lo ima vrlo specifične zahtjeve kada je u pitanju njezina jutarnja šalica kave. Inzistira na miješanju kave u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
| Foto: Instagram
Nicolas Cage.
Glumac iz filma 'National Treasure' ne jede svinjetinu jer smatra da svinje nemaju „dostojanstvenu intimnost“.
| Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO
Chrissy Teigen.
Teigen radi nemoguće: liže začin s čipsa i vraća ga natrag u vrećicu. „Sav okus, bez ugljikohidrata“, rekla je za The Daily Mail.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
George Washington.
Prvi američki predsjednik imao je slabost prema slatkišima. Prema knjizi What the Great Ate: A Curious History of Food & Fame, ljeti 1790. Washington je samo za sladoled potrošio 200 američkih dolara.
| Foto: Wikipedia
Novak Đoković.
Teniska zvijezda jede travu nakon pobjede. Nakon meča protiv Rafaela Nadala pao je na koljena i počeo jesti teren. „Osjećao sam se kao životinja. Htio sam vidjeti kakav je okus. Okus je dobar,“ rekao je.
| Foto: Tingshu Wang
Hillary Clinton.
Političarka podnosi ozbiljnu ljutinu. Bivši pomoćnik citiran je kako kaže: „Nije bilo dana niti minute da nismo imali tanjur pun sirovih jalapeno paprika… jela ih je kao čips.“
| Foto: Maryam Majd
Louis Armstrong.
Ikonični glazbenik konzumirao je puno laksativa. Navodno mu je omiljena marka bila Swiss Kriss.
| Foto: 123RF
Selena Gomez.
Ne biste željeli povesti ovu pop zvijezdu na filmski izlazak… Gomez voli kokice „texas style“ s kiselim krastavcima i Tabasco umakom.
| Foto: Doug Peters
Ringo Starr.
Zbog raznih alergija u djetinjstvu, bivši Beatle Ringo Starr nikada nije jeo pizzu, prema Ripleysu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kim Kardashian.
Navodno zagovornica keto dijete, konzumira prehranu s malo ugljikohidrata, visokim udjelom masti i umjerenim proteinima… ali siromašnu vlaknima, koja su vitalna za zdravlje crijeva.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
Fergie.
Fergie, kao i nekoliko drugih zvijezda, svaki dan započinje gutljajem jabučnog octa.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Steve Jobs.
Steve Jobs je tjednima jeo samo mrkvu. Toliko da mu je koža stvarno požutjela!
| Foto: DPA/PIXSELL/PressAssociation/XPB
Gwyneth Paltrow.
Paltrow predlaže detox meni koji isključuje mliječne proizvode, žitarice s glutenom, meso, školjke, sve prerađene proizvode (uključujući soju), masne orašaste plodove, noćne biljke (krumpir, rajčicu, papriku, patlidžan), začine, šećer, alkohol, kofein i gazirana pića, navodi Marie Claire.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Victoria Beckham.
Livestrong je izvijestio da je Victoria Beckham zagovornica Dijete Pet Ruku: pet porcija veličine dlana visokoproteinskih namirnica poput kajgane, goji bobica, orašastih plodova i dimljenog lososa.
| Foto: Instagram/Victoria Beckham
Albert Einstein.
Veliki genij volio je gljive i jaja, ali ga je jednom uhvatio fotograf kako gricka skakavca, ispirući ga sokom od celera.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Gordon Ramsay.
Unatoč impresivnim Michelinovim priznanjima, domaćin emisije 'MasterChef' ne uživa u dugim ručkovima ili raskošnim večerama. Umjesto toga, jede pet malih obroka dnevno.
| Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Henry Ford.
Unatoč tome što je bio titan inženjeringa, Henry Ford imao je neobične prehrambene navike. Navodno je jeo korov, koji je nazivao „zeleno s ruba ceste“.
| Foto: Wikipedia/Luna3
Madonna.
Madonna je prije prakticirala makrobiotičku dijetu koja se sastojala od voća, povrća, cjelovitih žitarica i sojinih proizvoda.
| Foto: Instagram/Madonna
Kirsten Dunst.
Glumica iz filma 'Marie Antoinette' priseže na pH dijetu. Jede puno zelenog povrća umjesto kiselinskih namirnica poput mesa i mliječnih proizvoda kako bi „alkalizirala“ tijelo.
| Foto: PA/Pixsell
Warren Buffett.
Poznati poslovni čovjek pije barem pet limenki dijetne kole dnevno, objasnio je za Fortune.
| Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL
Usain Bolt.
Prema Running Magazine, jamajčanski sprinter i olimpijski prvak konzumirao je čak 100 Chicken McNuggetsa dnevno tijekom Olimpijskih igara 2008.
| Foto: LUCY NICHOLSON
Shailene Woodley.
Navodno glumica iz serije 'Big Little Lies' uključuje glinu u svoj „detox“ stil života, izvještava The Independent.
| Foto: PA/Pixsell
Marilyn Monroe.
Legendarna glumica redovito je doručkovala samo dva sirova jaja umućena u toplo mlijeko.
| Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive
Charles Darwin.
Navodno je slavni prirodoslovac volio testirati životinje koje je sakupljao, grickajući među ostalim pasanca i iguanu.
| Foto: Orange news
Jessica Biel.
Glumica priznaje da jede pod tušem. Među ostalim grickalicama uživa u piletini i povremeno popije šalicu kave, navodi Delish.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Calvin Coolidge.
30. američki predsjednik bio je poznat po stalnom grickanju u Bijeloj kući. Često bi boravio u spremištu uživajući u kiselim krastavcima, džemovima i želeima.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Richard Nixon.
Američki predsjednik bio je ljubitelj kečapa i rijetko je jeo nešto bez njega. Posebno je volio svježi sir s kečapom.
| Foto: U.S. Army Audiovisual Center/CC BY-SA 4.0
Dianna Agron.
Glumica iz serija 'Glee' i 'CSI: NY' vegetarijanka je. Nema problema s tim, ali ima stvaran problem ako se hrana na tanjuru dodiruje, navodi etonline.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Winston Churchill.
Veliki britanski vođa iz ratnog vremena uživao je u dva doručka: prvo poširana jaja, tost, džem, maslac, kava, mlijeko i hladno meso, drugo posluženje: grejp, svježi narančin sok i whiskey soda.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Karl Lagerfeld.
Njemački modni dizajner bio je poznat po neobičnim navikama, uključujući konzumiranje velike količine dijetne kole tijekom dana.
| Foto: Profimedia/Pool
Harry Styles.
Pjevač iz 'One Directiona' pije „bulletproof“ kavu, osnovni napitak paleo i keto dijeta. U svoju jutarnju kavu dodaje maslac i kokosovo ulje.
| Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO