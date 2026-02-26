Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NEOBIČNE KOMBINACIJE

Bizarne prehrambene navike slavnih: Evo tko jede tarantule, a tko samo ono što sam ubije...

Kada nisu na luksuznim zabavama s pladnjevima finger fooda ili ne isprobavaju najnovije gurmanske sushi barove, što slavne osobe jedu? Od čudnih navika do odvratnih poslastica, neki od najvećih imena u zabavnoj industriji slijede neke od najneobičnijih dijeta
Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Angelina Jolie. Jolie voli svoju prehranu obogatiti “jezivim” stvorenjima. Ona i njezina obitelj jedu sve od žohara do cvrčaka i tarantula. | Foto: Remo Casilli
1/49
Angelina Jolie. Jolie voli svoju prehranu obogatiti “jezivim” stvorenjima. Ona i njezina obitelj jedu sve od žohara do cvrčaka i tarantula. | Foto: Remo Casilli
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026