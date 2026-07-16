Od Super Attaka za plombe do rakije i klinčića za bolove, pacijenti izmišljaju najluđe metode kućnog liječenja zubi, priča kninski stomatolog dr. Luka Lubina
Iskustva stomatologa PLUS+
Bizarne situacije iz hrvatskih ordinacija: Popravljao si doma zube bušilicom s AliExpressa!
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Bizarnih situacija u stomatološkim ordinacijama ne nedostaje, reći će vam složno svi stomatolozi. Pa nam je tako, primjerice, jedna liječnica iz Istre ispričala da ima pacijenta koji je na eBayu kupio priručni zubarski pribor i sam si popravlja zube, dok nam je kninski stomatolog, dr. Luka Lubina, među ostalim, spomenuo pacijenta koji sebi kod kuće običnim kliještima sam vadi zube, a nakon toga, kad sretne dr. Lubinu, oslovljava ga s: "Dobar dan, kolega".
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