Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BOŽIĆNO RUHO

Blagdanska manifestacija 'Koprivnička bajka' oduševljava posjetitelje

Na Zrinskom trgu u Koprivnici svečano je otvorena manifestacija Koprivnička bajka, koja će građane veseliti raznovrsnim programima sve do 1. siječnja. Središnji trg i gradski park pretvoreni su u pravu blagdansku oazu, ukrašeni svjetlucavim lampicama, božićnim dekoracijama i štandovima s delicijama
Koprivnica: Manifestacija "Koprivnička bajka" oduševila posjetitelje
Posjetitelji mogu uživati u koncertima, nastupima lokalnih izvođača, kreativnim radionicama za djecu, ali i u mirisima kuhanog vina i tradicionalnih blagdanskih slastica. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/22
Posjetitelji mogu uživati u koncertima, nastupima lokalnih izvođača, kreativnim radionicama za djecu, ali i u mirisima kuhanog vina i tradicionalnih blagdanskih slastica. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025