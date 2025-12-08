Blagdanska manifestacija 'Koprivnička bajka' oduševljava posjetitelje

Na Zrinskom trgu u Koprivnici svečano je otvorena manifestacija Koprivnička bajka, koja će građane veseliti raznovrsnim programima sve do 1. siječnja. Središnji trg i gradski park pretvoreni su u pravu blagdansku oazu, ukrašeni svjetlucavim lampicama, božićnim dekoracijama i štandovima s delicijama
Posjetitelji mogu uživati u koncertima, nastupima lokalnih izvođača, kreativnim radionicama za djecu, ali i u mirisima kuhanog vina i tradicionalnih blagdanskih slastica.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Atmosfera Adventa u Koprivnici privlači sve generacije, pružajući osjećaj zajedništva i blagdanskog veselja.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
