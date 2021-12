Običaji i stara tradicija nalažu da se kićenje bora ostavi za Badnjak, ali to ne znači da svoj dom ne možete krenuti ukrašavati ranije. Blagdansko vrijeme mnogi vole jer je to prilika da izraze svoje kreativne sposobnosti i u svoj dom unesu dodatnu toplinu i čar Božića. U božićnom dekoriranju uživa cijela obitelj, i maleni i veliki. To je nešto što poboljšava kućnu atmosferu, unosi radost i briše ljutnju i probleme.