Blagodati pletenja: Smiruje um i pomaže nakon stresnog dana

<p>Pletenje, osim što je zabavno i kreativno, ima i zdravstvene prednosti. Ono smanjuje stres, poboljšava pismenost i reformira zatvorenike. Studije pokazuju da pletenje može čak pomoći i kod Alzheimerove bolesti. Tko bi pomislio da ovaj naizgled bezazlen zanat također toliko doprinosi zdravlju, obrazovanju itd.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Odjeća za rad od doma</p><h2>1. Pletenje smanjuje stres</h2><p>Ponavljajući i ritmični pokreti koji čine pletenje mogli ključ su opuštanja. Doktor <strong>Barry Jacobs </strong>sa Sveučilišta Princetown otkrio je da životinje koje izvode ponavljajuće pokrete pokreću oslobađanje serotonina, neurotransmitera povezanog sa smirenošću i blagostanjem. To bi moglo objasniti zašto se većina predanih pletilja zaklinje da je pletenje sredstvo za otklanjanje stresa. Naime, ako pletete, to može prouzročiti nalet serotonina.</p><p>Engleska fizioterapeutkinja<strong> Betsan Corkhill </strong>je također vidjela pozitivne rezultate pletenja kod svojih pacijenata. Oni koji su bili tromi, pod stresom i depresivni su se mogli umiriti pletenjem. Što su više pleli, to su postajali manje zabrinuti i uplašeni.</p><p>- Ritmični ponavljajući pokreti izazivaju oblik meditacije sličan 'stanju bez misli' - to je ugodno stanje uma kada postojite 'u trenutku', ne razmišljajući o prošlosti ili budućnosti. Ljudi koji pletu otkrivaju da mogu pobjeći u utočište tihog uma - rekla je Corkhill.</p><h2>2. Pletenje može pomoći djeci da čitaju</h2><p>U alternativnoj Waldorfskoj školi prvašići uče kako plesti prije nego što nauče čitati, prema WBEZ-u: 'Proces pletenja je poput navođenja priče. Djeca se tako uče fokusu i koncentraciji. Oni na taj način stječu fine motoričke vještine potrebne za pisanje. Oni primjećuju obrasce, pomiču se slijeva udesno, na isti način na koji čitate i tako stječu samopouzdanje'.</p><p>Waldorfska škola uključuje ručni rad poput pletenja i tkanja u svoj nastavni plan i program od svog osnutka 1919. godine. Do danas je pletenje dio kurikuluma.</p><h2>3. Pletenje može pomoći kod Alzheimera</h2><p>Mentalne vježbe poput igranja društvenih igara, čitanja i pletenja mogu smanjiti rizik od demencije, prema istraživanju New England Journal of Medicine i klinike Mayo. Iako neuvjerljivi, istraživači vjeruju da aktivnosti koje potiču rad bum mogu stvoriti mreže veza između moždanih stanica. Ako se neka od tih veza slomi, druga će preuzeti.</p><h2>4. Pletenje nas uči važnim životnim vještinama</h2><p><strong>Lynn Zwerling</strong> je zajedno sa svojom prijateljicom <strong>Sheilom Rovelstad </strong>započela s pletenjem iza rešetaka 2009. godine. To je program koji poučava zatvorenike pletenjem u zatvoru s minimalnim osiguranjem u Marylandu. Do sada je taj program postigao zapanjujući uspjeh sa sve većom listom čekanja. Do danas je preko 400 zatvorenika prošlo njihov tjedni tečaj pletenja.</p><p>Nitko nije bio iznenađen rezultatima više od <strong>Margaret M. Chippendale</strong>, upraviteljice zatvora. Primijetila je niže stope nasilja među muškarcima koji pletu: 'Vrlo je pozitivno jer možete vidjeti kada uđete u sobu, dinamiku njihova razgovora; vrlo su mirni'.</p><p>Muškarci u zatvoru pletu lutke za istraumatiziranu djecu i kape za sebe, vlastitu djecu i voljene. To je šansa za druženje, otvaranje i zaboravljanje na brige i nevolje. Za bivšeg zatvorenika <strong>Richyja Hortona </strong>pletenje je bio jedini mir koji je pronašao u zatvoru.</p><p>- Ljudi zapravo ne mogu razumjeti da kad ste u zatvoru, ste potpuno odvojeni od bilo čega normalnog ili stvarnog na svijetu. Uvijek vam se govori što i kada treba učiniti, tako da ljudi koji ulaze i ponašaju se prema vama kao prema čovjeku puno znače - rekao je.</p><h2>5. Pletenje pomaže u prevladavanju ovisnosti</h2><p>Ironija je u tome što samo pletenje izaziva ovisnost, ali ključ je u zamjeni istinski autodestruktivne ovisnosti s relativno pitomom ovisnošću o pletenju. Skupine za podršku pletenju poput ove u Massachusettsu i australijske grupe Knit to Quit za pušače promijenile su život, uglavnom zbog podrške zajednice i pletenja, koje su same po sebi umirujuće. Za ove pletilje korisna je prednost pletenja za zdravlje uistinu preobražavajuća.</p><p>Možda najistaknutija pletačica ovisnica bila je <strong>Susan Gordon Lydon</strong>. Jedan od osnivača časopisa Rolling Stone, Lydon je u kasnijem životu postala ovisna o heroinu i liječila se pletenjem. Njena znanja o zanatu prikupljene su u njezinoj knjizi 'Splet za pletenje: zanat kao duhovna praksa', objavljena godinu dana prije smrti 2005., 'Pletenje neba i zemlje: liječenje srca zanatom'.</p><h2>6. Pletenje potiče zajedništvo</h2><p>I danas je, kao i u dobra stara vremena, pletenje je društvena aktivnost i čini se da je svi vole. Studija koju je objavio Britanski časopis za radnu terapiju izvještava da su pletilje koje često pletu mirne, sretne i imaju veće kognitivno funkcioniranje, piše <a href="https://sheepandstitch.com/6-unexpected-benefits-of-knitting/" target="_blank">Sheep and stitch</a>.</p>