Blatnjava kujica se uvukla u kuhinju i, ma pogledajte sami...

Britanka je prije izlaska s prijateljicama slučajno ostavila otvorena vrata za kućne ljubimce, što je njenoj kujici otvorilo put u dvorište. Taj vikend je u Engleskoj padala jaka kiša i pas se nakon igre u blatu vratio u kuhinju...

<p>Kerry Tempelton iz Gosporta u Hampshireu na društvenim mrežama pokazala je kakav joj je nered njezina kujica Maddie napravila u kuhinji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prije izlaska s prijateljicama, Kerry je zaboravila zaključati ugradbena vrata za ljubimce, koja su u vratima koja dijele kuhinju od dvorišta. Svoju kujicu ostavila je u kuhinji, kao i inače, i otišla u provod.</p><p>- Sada se ovome mogu smijati. U subotu navečer, nakon izlaska s prijateljicama, ovo me dočekalo kod kuće. Ostavila sam otvorena vrata za ljubimce, dok mi je pljusak pretvorio dvorište u kaljužu. Inače uvijek zatvorim ta vratašca kada izlazim, ali sada sam zaboravila. To mi se više neće dogoditi. Hvala Bogu da sam zatvorila vrata od kuhinje pa Maddie nije mogla u ostatak kuće - napisala je Kerry uz objavu.</p><p>Taj vikend je u Engleskoj padala jaka kiša, a Maddie obožava skakati po lokvama. Tako se, kada je vlasnica otišla, iskrala u dvorište i trčala po dvorištu, koje se zbog pljuska pretvorilo u blatnjavu lokvu.</p><p>Nakon zabave u blatu, Maddie se vratila u kuhinju, a što je unutra radila teško je i zamisliti.</p><p>Kerry je fotografirala nevini izgled svoje ljubimice koji ju je dočekao kada se vratila kući. Maddie je, sva blatnjava, sjedila u kuhinji i gledala u vlasnicu kao da ne primjećuje cijelu prostoriju 'okupanu' blatom.</p><p>- Bile su mi suze u očima, a Maddie me gledala s tako puno ljubavi. Samo sam ponavljala: O, moj Bože - prisjetila se Kerry.</p><p>Po tragovima se vidi da je Maddie pokušala 'prati veš', otvoriti frižider, trljala se o zidove, kantu i vrata, a čak se pokušala popeti i na stolicu i stol. Uz to je i svaki centimetar poda bio prekriven blatom.</p><p>Nakon što su očistile cijelu kuhinju, Kerry i njezina kći Scarlett morale su Maddie oprati čak dva puta kako bi isprale svu prljavštinu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8814067/Mucky-pup-Pet-owner-finds-kitchen-covered-muddy-paw-prints.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p>