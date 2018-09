Blizanci i Vage se svima žele svidjeti, a Rak pamti kritike..

OVAN

Gordi i ponosni Ovnovi u svakom su društvu najglasniji i stječe se dojam da su jako samopouzdani. Oni to i jesu, ali imaju i svoje slabe točke pa se najviše boje ispasti smiješni pred drugima. Ne boje se svađa i rasprava, ali nije im svejedno ako nalete na nekoga tko je intelektualno nadmoćniji od njih. Od bliske okoline očekuju mnogo potpore i ljubavnih iskaza, a ako to uzmanjka, postaju tvrdoglavi, naprasiti, pa čak i svadljivi.

BIK

Bikovi su najosjetljiviji na novac i financije. Ako im želite ostati prijatelj, a posudili ste novac od njih, što prije im ga vratite. U protivnom će s vama raskrstiti za sva vremena. No njihov najveći kompleks je da u ljubavnoj vezi ili braku neće biti dovoljno voljeni.

Oni će učiniti sve za voljenu osobu, kao i za svoju djecu. No dogodi li se da vrijedan i skrbni Bik ne prima dovoljno zahvale za svoju požrtvovnost, postaje ljut, neugodan, pa i osvetoljubiv.

BLIZANCI

Komunikativni Blizanci vole ogovaranja koja često izvode na šarmantan i smiješan način, no i sami imaju paranoju od istog. Doznaju li da ih netko ogovara, njihovo samopouzdanje može drastično pasti. Uvijek se trude svakom svidjeti te ne mogu podnijeti činjenicu da se nekome možda i ne sviđaju dovoljno. U takvim situacijama vole se nadmetati i praviti važni, a istaknut će i osobine, kao što su svadljivost i ljutnja, pa se pretvaraju u prava zlopamtila.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

RAK

Rakovi su pravi skupljači uvreda jer su prirodno osjetljivi i lako ih je povrijediti. Često su i oni sami svjesni da teško kontroliraju svoje emocije. Jako im je bitno kakvim ih drugi ljudi doživljavaju. Njihovi kompleksi izlaze na vidjelo kad se osjećaju sputanima, iznevjerenima ili ako nisu dovoljno voljeni. Imaju li obiteljskih problema koje nikako ne mogu riješiti, a za Raka je dom svetinja, mogu se potpuno povući u sebe i potiho patiti.

via GIPHY LAV

Ponosni Lavovi jako vole biti u centru pozornosti. Ako im netko drugi preotme tu ulogu ili naiđu na sebi ravnog, probudit će se i njihova nesigurnost, pa i ljubomora. Tad mogu postati oholi i neugodni, osobito ako se netko ne slaže s njihovim mišljenjima ili im se otvoreno suprotstavlja namjerno ih izazivajući. Kod kuće traže da ih se poštuje i cijeni (kao i na poslu). Ako to izostane, Lav će se naći duboko uvrijeđenim. Tad postaju sarkastični i osvetoljubivi.

DJEVICA

Djevice su po prirodi suzdržane i ne otkrivaju olako svoja emocionalna stanja. Stalno misle da moraju biti na oprezu, da im nešto prijeti ili da će drugi ljudi otkriti da oni i nemaju tako savršenu samokontrolu kako djeluju na prvi pogled. Stalna želja da održe dobar dojam u očima drugih stavlja ih u stanja stalne napetosti. Nisu otporni na stres pa njihova maska suzdržanosti lako pada, pokazujući nesigurnost u vidu plača ili histeričnih ispada.

VAGA

Šarmantne Vage su jako društveni ljudi i bitno im je kakav dojam ostavljaju na druge. Nesigurni postaju ako shvate da ih netko ne prihvaća, ignorira, ogovara ili pogrešno doživljava. Strahuju od odbacivanja, a to je njihov najveći kompleks. Iako su Vage većinom ugodni ljudi i neskloni svađama, ako se osjećaju neprihvaćenima u društvu mogu postati svadljivi i jako neugodni, a to će sigurno iznenaditi one koji ih inače ne poznaju takvima.

ŠKORPION

Škorpioni su puni različitih kompleksa jer su osjetljivi i nepovjerljivi prema ljudima. Uvijek misle da će ih netko izigrati ili prevariti pa teško stvaraju nova prijateljstva. Nikako ne podnose kritiku na svoj račun pa u takvim trenucima postaju arogantni i napadački nastrojeni. Ako ih prijatelj izigra ili se u javnosti naruga na njihov račun, to neće olako oprostiti jer su Škorpioni velika zlopamtila pa će uzvratiti vrlo oštrim rječnikom.

STRIJELAC

Strijelci su filozofski nastrojeni pa nerijetko vole pametovati drugima. No mora im se priznati da su jako inteligentni i pronicljivi, ali znaju biti nametljivi u društvu. Ono što budi njihov kompleks manje vrijednosti je ako na poslu ne dobiju pohvalu za svoj rad i trud ili ako ih u društvu netko javno kritizira ili ismijava. U takvim situacijama mogu potpuno izgubiti strpljenje i samokontrolu pa govore nepovezano, živčani su i neugodni u komunikaciji.

JARAC

Ako se nečega Jarci boje, to je da će biti izigrani u ljubavnoj vezi. Iako na prvi pogled djeluju samopouzdano i sigurni u sebe, ispod njihove suzdržanosti krije se krhko i osjetljivo srce. Kad se u nekoga zaljube, dugo skrivaju osjećaje jer nisu sigurni u obostrane simpatije. Dogodi li mu se da bude izigran u vezi, da mu ljubav nije uzvraćena ili da je prevaren u odnosu, Jarac iskazuje veliku ljubomoru, pa čak i osvetoljubivost.

VODENJAK

Vodenjaci se u mnogočemu razlikuju od drugih ljudi, i po ponašanju i po načinu razmišljanja, pa su često neshvaćeni. Ponašaju se kao da ih nije previše briga što drugi misle o njima, čime skrivaju manjak samopouzdanja. Njima je zapravo itekako stalo što netko misli o njima, pa naiđu li na osudu ili nerazumijevanje, postaju bahati i ljude gledaju s visoka. Najosjetljiviji su na prijatelje i strahuju da bi ih mogli izgubiti.

RIBE

Nježne i osjetljive Ribe često su pune različitih kompleksa. Boje se biti odbijene i neprihvaćene u društvima ili da partner neće moći shvatiti njihovu ranjivu i osjetljivu stranu prirode. Ribe je lako povrijediti jer su preosjetljive. Kako se stalno žrtvuju dajući obitelji sebe do maksimuma, neće podnijeti nezahvalnost od najbližih. Tad mogu postati osorni, vrijeđati ukućane i reći im sve u lice.