Bogati klinci s Instagrama: Da nema luksuza, ne bi bio Božić!

Bogati klinci s Instagrama (Rich Kids on Instagram), koji objavljuju i pod Instagram profilom Rich Kids of The Internet (RKOI), društvene mreže stalno pune objavama svog 'bogatog lifestylea' s kojima žele pokazati u kakvim sve luksuzima uživaju. Tako su i ovog Božića napravili seriju fotografija sa svojim luksuznim poklonima, a onda ih, naravno, objavili da cijeli svijet vidi.

Od poziranja u privatnim zrakoplovima do predstavljanja novih linija Lamborghinija, ​​privilegirana se mladež iz svih dijelova svijeta potrudila pokazati da su i ovih blagdana 'živjeli punim plućima'.

Grupa Bogatih klinaca s interneta (Rich Kids of the Internet) ima 363.000 pratitelja, a neke od njihovih zabavnijih fotki pokazuju Djeda Božićnjaka koji pada na hrpu novčanica, partijanericu koju frendica uvlači u privatni avion i mladu elitu i njihove skupe igračke.

Jedan je anonimni pripadnik ove 'elitne postrojbe' za Božić objavio prigodnu fotografiju pijanog Djeda Božićnjaka koji pada među hrpu novčanica i boce šampanjca.

Pripadnica elitne mladeži Alissa Violet iz SAD-a pokazala je kako izgleda njeno božićno drvce, okruženo sa hrpom Louis Vuitton dizajnerskih vrećica i torbica.

Korisnica @brittgastinea objavila je fotografiju na kojoj je prijateljica pokušava ugurati u privatni avion, a ispod nje je napisala: "Kad party završi, pa moraš napustiti raj".

Alexandre Mourreau iz Ženeve u Švicarskoj podijelio je blagdansku snježnu fotku na kojoj pozira kraj svog novog žutog Lamborghinija Aventador SVJ.

Gabby iz New Yorka pod imenom @gabalabbb na Instagramu objavila je luksuznu fotografiju uz natpis: 'Brinite o svom poslu i cijeli ćete biti zauzeti".

Sportski automobil nadahnut modnim brendom Gucci na Instagramu je pokazao @dominguero iz Barcelone.



A još je jedan zaljubljenik u sportske aute pokazao svog zelenog miljenika dok je sjedio na njemu i pozirao u 'odjeći 'odgovarajuće' boje.

Jay Cannonrun objavio je fotografiju svog božićnog drvca u 'prtljažniku' luksuznog automobila uz naslov: "Spreman sam za finale Božića u Londonu - vidimo se u nedjelju!"

Jedna je mlada bogatašica pozirala na svom rozom sportskom limenom ljubimcu da, kako piše u postu, dečki malo budu ljubomorni.

A da su sportski automobili pravi hit među elitom pokazuje i ovaj anonimni pripadnik grupe s fotkom svog plavog ljubimca kraj koje stoji: "Kad želiš biti netko, kupiš Ferrarija, a kad već jesi netko, kupiš Lamborghinija".

