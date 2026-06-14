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Otvorena je Sagrada Familia PLUS+

Bogatstvo i slavu famozni Gaudi zamijenio je asketskim životom, a umro je kao pravi prosjak...

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 6 min
Bogatstvo i slavu famozni Gaudi zamijenio je asketskim životom, a umro je kao pravi prosjak...
Foto: Reuters

Na stotu obljetnicu smrti Antonija Gaudíja svečano je otvorena dovršena Sagrada Familia, 144 godine nakon početka gradnje. Papa Lav XIV. predvodio je blagoslov najvišeg tornja na svijetu i euharistijsko slavlje, uz vatromet i tisuće okupljenih vjernika

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Arhitekt, dizajner, genije, ekscentrik. Sve to bio je veliki Antoni Gaudi, tvorac čuvene bazilike Sagrada Familia u Barceloni, koja je napokon dovršena, 144 godine od početka njezine izgradnje. Sa svojih 172,5 metra, koliko ima središnji toranj Isusa Krista, to je sada najviša crkva na svijetu. Svečano je otvorena u srijedu 10. lipnja na stotu obljetnicu Gaudijeve smrti, a blagoslov tornja i euharistijsko slavlje predvodio je Papa Lav XIV. Godišnje unutrašnjost bazilike posjeti više od pet milijuna ljudi.

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