Boho kroj: Najbolji tip haljine za kombinaciju s grunge čizmama

Vrijeme glomaznih i grunge čizama se približava, iako nisu u potpunosti otišle ni ljeti, a jedna od kreacija koja posebno dobro izgleda u formuli s njima je velika, lepršava hipi haljina

<p>Trendovi vole komotne haljine, pa njihova vladavina ne prestaje tako skoro, već one ulaze u kombinacije s raznim čizmama. Crna, grunge i polu-visoka, s raznim varijantama detalja i aplikacija, dobra čizma zahvalna je investicija jer se može nositi na mnoge komade.</p><p>Lagana haljina, simbol ljeta, prenosiva je u jesen, primjerice uz crne čizme na vezanje ili one lakirane teksture. A i marte su uvijek dobra ideja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom osmislio je umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Cvjetni motivi na haljinama su romantični, no njihovu nježnost umanjuju army modni dodaci.</p><p>I jednobojna slip haljina može poslužiti u ovakvim stilskim formulama.</p><p>Dužine idealne haljine u ovoj je priči do gležnja - čizme se ističu, a haljina i dalje pleše.</p><p>Vijest je dobra i za ljubiteljice volana i raskošnih krojeva s detaljima.</p><p>Tamna, transparentna haljina jedva čeka slojevitu jesen i kišne dane.</p>