Jedinstveni faktor: To je najvi\u0161i tobogan na svijetu.



Kako do njega: Aldeia das Aguas Park Resort nalazi se u Rodoviji,\u00a0oko 136 kilometara sjeverozapadno od Rio de Janeira.



Visina:\u00a0 49,9 metara - 12 metara vi\u0161e od gradskog kipa Krista Otkupitelja,\u00a0ovo nije samo najvi\u0161i tobogan na svijetu, ve\u0107 je i najbr\u017ei na svijetu, s rekordnom brzinom od 57 km / h.



Posebnost: Potrebna su 234 koraka da bi se do\u0161lo do vrha, odakle je pogled toliko neugodan da se svaki 20 voza\u010d povu\u010de i krene ravno natrag prema dolje.

Kratko je izgubio svoj naslov dvije godine kada se sli\u010dan, ali ve\u0107i tobogan nazvan Verruckt (\u0161to zna\u010di Insane\u00a0ili ludnica) otvorio u SAD-u, ali \u00a0je taj park 2016. zatvoren zbog smrtnog slu\u010daja.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Tobogan u Kilimanjaru

2. Chimelong Waterpark, Kina

Jedinstveni faktor: Prvi\u00a0rotiraju\u0107i vodeni tobogan na svijetu.



Kako do\u0107i do tamo: Vodeni park Chimelong udaljen je 30 minuta vo\u017enje od sredi\u0161ta Guangzhoua u Ju\u017enoj Kini, a mo\u017ee se do\u0107i do tamo za oko 2 sata iz Hong Konga, preko Shenzhena.



Posebnost Ovaj suludo dezorijentiraju\u0107i tobogan dovodi voza\u010de u vrtnju nulte gravitacije u kota\u010du kao onome za hr\u010dka,\u00a0a zatim ih 'ispljune', odnosno izbaci s druge strane. Morate to\u00a0vidjeti da biste se uvjerili, mnogi \u010dak ni tada ne vjeruju da su to doista do\u017eivjeli, pa moraju probati vi\u0161e puta.\u00a0



Dizajnirao ga je Wiegand Maezler i otvorio\u00a02018. godine. Splavovi primaju po \u010detiri osobe i nakon\u00a0 pola minute vo\u017enje, uz efekt\u00a0perilice\u00a0rublja, svakih 30 sekundi. To je mo\u017eda i najspektakularniji tobogan na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: \u010cuda Chimelonga

3. X-Treme Faser, Njema\u010dka\u00a0

Jedinstveni faktor: To je park s toboganom koji je prikladan samo za mu\u0161karce, odnosno\u00a0nije otvoren za \u017eene.



Kako do\u0107i do tamo: Tropsko lje\u010dili\u0161te i vodeni park Galaxy-Erding nalazi se na 36 kilometara sjeveroisto\u010dno od M\u00fcnchena, a do njega se mo\u017ee do\u0107i za 45 minuta automobilom ili regionalnim vlakom.



Posebnost: Ova 67 metara duga vo\u017enja mo\u017ee dose\u0107i\u00a0brzinu od 72 kilometra na sat, i toliko je \u017eestoka da je \u017eenama zabranjen ulaz\u00a02012. godine, nakon \u0161to je nekoliko njih hospitalizirano zbog ozljeda intimnog podru\u010dja. .



Zbog \u010dega o\u010darava: U parku ima nekoliko opcija ekstremnih vo\u017enji, primjerice\u00a0Kamikaze, sa slobodnim padom od 60 stupnjeva, te High Fly, koji kre\u0107e s visine od 32 metra i baca ljude kroz zrak na drugi tobogan.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Tobogan samo za mu\u0161karce

4. Massiv\u00a0Monster Blaster, SAD

Jedinstveni faktor: Tobogan kojim stalno 'putujete' gore-dole, visok je 21 metar.



Kako do\u0107i do tamo:\u00a0Vodeni park Schlitterbahn nalazi se na otocima Galveston, u blizini zra\u010dne luke Lockheed, otprilike sat vremena jugoisto\u010dno od Houstona u Teksasu.



Visina: Ovaj 21 m visoki tobogan me\u0111u najvi\u0161ima je na svijetu\u00a0 i vo\u017enja tijekom koje se \u010detiri puta penjete gore i naglo\u00a0spu\u0161tate toliko je divlja da mnogi jedva izdr\u017ee.



Posebnost: Gotovo 300 metara tijekom kojih se na toboganu\u00a0okre\u0107ete, spu\u0161tate i sve oko vas\u00a0prska zavr\u0161ava trostrukim padom. Tobogan koristi\u00a0jedinstvenu tehnologiju 'Master Blaster'\u00a0koju je izumio '\u010carobnjak vodenih parkova'\u00a0Jeff Henry, dok \u0161est sna\u017enih mlaznica tjera ljude koji 'ja\u0161u' na vodi uzbrdo. Podjednako je privla\u010dna atrakcija i\u00a0Screaming Serpents - kliza\u010di s\u00a0dvostrukom cijevi \u0161alju ljude u vrtoglavi vadi\u010dep koji se zavrti dva i pol puta prije nego \u0161to ih izbaci kroz dvije zmijske \u010deljusti visoke 2,5 metra.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Gore, dolje, gore, dolje...\u00a0

5. Space Twister, Gradi\u0161\u0107e\u00a0

Jedinstveni faktor: Vodi vas u drugi svijet.



Kako do\u0107i do tamo: Sonnentherme je u Gradi\u0161\u0107u, u blizini austrijske granice, otprilike sat vremena od Be\u010da ili Graza.



Posebnost: Oprema koja vas uvodi u virtualnu stvarnost dala je\u00a0vodenim\u00a0toboganima\u00a0novu dimenziju,\u00a0pretvaraju\u0107i relativno pitomu\u00a0vo\u017enju\u00a0u nevjerojatno\u00a0iskustvo\u00a0koja vas vodi sve do d\u017eungle zvjezdastih galaksija.



Du\u017eina: Ovo\u00a0je najdu\u017ei tobogan na svijetu (ima ga i u Galaxy Erdingu), a ljudima se pru\u017ea pogled od 360 stupnjeva,\u00a0s opcijom tri razli\u010dita kompjuterizirana svijeta: Zmajevi, Vanzemaljci i Fantazija.

POGLEDAJTE VIDEO: Vo\u017enja kroz virtualnu stvarnost

6. Leap of Faith, Bahami

Jedinstveni faktor: Ima morske pse.



Kako do\u0107i tamo: Vodeni park Atlantis nalazi se na otoku Paradise, samo 20 minuta vo\u017enje od sredi\u0161ta glavnog grada Nassaua.



Posebnost: Ovaj prozirni akrilni tunel jedan je od najneobi\u010dnijih tobogana - jer ljude \u0161alje 18 metara niz bok drevnog hrama Maja, a zatim ih izbacuje kroz\u00a0lagunu ispunjenu velikim zubima morskih pasa.\u00a0



\u0160to je najstra\u0161nije: To \u0161to pravi\u00a0morski psi sudjeluju u parku. Ako razmi\u0161ljate o posjeti, morate znati da je\u00a0je 2008. godine jedan morski pas uspio presko\u010diti ogradu i usko\u010diti u prostor tobogana.\u00a0Nitko nije bio ozlije\u0111en.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo malo jurnjave ispred morskih pasa

\u00a07. L2, Austrija

Jedinstveni faktor: To je prvi tobogan s\u00a0dvostrukom\u00a0petljom\u00a0na svijetu i o\u0161trim zavojima u kojima se osje\u0107ate ludo.\u00a0



Kako do\u0107i do tamo: Vodeni park W\u00f6rgler Wasserwelt udaljen je samo 30 minuta vo\u017enje autom ili 20 minuta vo\u017enje vlakom od\u00a0 Hannovera, nakon \u010dega slijedi 15 minuta hoda od stanice Langenhagen.



Po \u010demu je poseban: Slu\u017ebeni znakovi upozorenja ka\u017eu sve: 'L2 nije za curice i stra\u0161ljivce' Oni koji tvrde da je ova dvostruka petlja\u00a0najekstremniji i najintenzivniji vodeni tobogan na planetu, mo\u017eda su u pravu.\u00a0Voza\u010di ulaze u bistru kapsulu sa zapanjuju\u0107im\u00a0 pogledom na Alpe i \u010dekaju da se otvori pod ispod njih, pa onda jure 14 metara u\u00a0\u00a0slobodnom\u00a0padu, ubrzavaju\u0107i do 40 km/h kako bi u\u0161li u prvu dvostruku petlju na svijetu. Neki su previ\u0161e lagani da uop\u0107e ulete u drugu petlju\u00a0i jednostavno ispadnu kroz poklopac.

POGLEDAJTE VIDEO: \u010cudesna dvostruka petlja

8. Scorpion's Tail,\u00a0Wisconsin, SAD

Jedinstveni faktor: Njegova je petlja vertikalna.



Kako do\u0107i do tamo: Vodeni park Noah's Ark nalazi se u blizini\u00a0jezera Delton, oko 1 sat i 45 minuta vo\u017enje od Milwaukeeja, ili 3 sata od Minneapolisa.



Posebnost: To je bio prvi vodeni tobogan u\u00a0SAD-u, a njegov kut od 60 stupnjeva jo\u0161 je uvijek je blizu toga da se osje\u0107ate kao da do\u017eivljavate potpunu inverziju. Ljudi se spu\u0161taju slobodnim padom 16 metara, ubrzavaju\u0107i do 40 km/h i stvaraju\u0107i dovoljno centrifugalne sile u petlji da ih gotovo preokrene.

POGLEDAJTE VIDEO: Osje\u0107aj potpune inverzije

9. Zero-G, SAD

Jedinstveni faktor: Najvi\u0161e\u00a0dvostruke petlje na svijetu.



Kako do\u0107i do tamo: Vodeni park Mountain Creek nalazi se u Vernonu u New Yorku, ne\u0161to vi\u0161e od sat vremena od centra Manhattana, autobusima koji voze iz New Jerseyja i New Yorka petkom i vikendom.



Posebnost: Ovaj je tobogan jedan od najpristupa\u010dnijih za stanovnike New Yorka, jer je najbli\u017ee centru grada,\u00a0a ujedno je i jedan od najintenzivnijih na svijetu. Voza\u010du koji se u startu upuste u brzu vo\u017enju imaju osje\u0107aj nulte gravitacije dok ubrzavaju kroz najvi\u0161e dvostruke petlje na svijetu, donosi portal RedBull.

POGLEDAJTE VIDEO: Najvi\u0161e dvostruke petlje na svijetu

Jedan za budu\u0107nost: Sky Calibre

Jedinstveni faktor: Prva okomita petlja na svijetu (mo\u017eda\u00a0druga).\u00a0



Kako do\u0107i do njega: Jo\u0161 je u izgradnji.\u00a0



Posebnost: Ekstremna vo\u017enja sama po sebi djeluje fantasti\u010dno, \u010demu svakako pridonosi prva\u00a0potpuno okomita\u00a0petlja\u00a0na svijetu.



Ve\u0107 izgra\u0111en i testiran od strane Avalanche Waterslide i Sky Turtle Technologies, radikalni dizajn podrazumijeva zaklju\u010davanje ljudi\u00a0u posebnu kapsulu,\u00a0kako bi ih tobogan usisao\u00a0u petlju visoku 10 metara\u00a0\u00a0dok se kre\u0107u.



Kad se otvara: Trebao je biti otvoren 2016. u Action Parku (danas Mountain Creek) u New Jerseyu, ali iz nepoznatih razloga (vjerojatno ne\u0161to vezano uz sigurnost!), nikada nije postavljen i otvoren u tom parku.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je tobogan budu\u0107nosti

