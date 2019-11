Bol je nesnosna: Poznate žene o svojim spontanim pobačajima

Prema Američkoj udruzi opstetričara i ginekologa, jedna od 10 trudnoća završava pobačajem. Mnoge su žene iz javnog života tako pričale o vlastitim ružnim iskustvima, ne bi li na taj način drugima pomogle da se nakon sličnog iskustva osjećaju manje usamljeno.

James Van Der Beek i Kimberly Brook

U ponedjeljak su zvijezda serije 'Dawson Creek' James Van Der Beek i supruga Kimberly Brook objavili da je ona spontano pobacila. Par je u travnju trebao dočekati svoje šesto dijete, a James je napisao da je potpuno shrvan i da je Kimberly već imala spontani, ali nikad u tako kasnoj trudnoći. Naglasili su i kako zbog spontanog pobačaja niti jedna žena ne smije osjećati sram ili odgovornost.

Takve se stvari ponekad jednostavno događaju, napisao je glumački par. Priznali su da nisu ranije o tome htjeli govoriti jer nisu znali na kakve će reakcije naići. Sada pak žele pomoći da se ukloni besmislena stigma oko ljudi koji prolaze kroz takvo iskustvo.

Hilaria Baldwin

Hilaria Baldwin nedavno je na Instagramu objavila kako 'na temelju dosadašnjih iskustava i mišljenja liječnika misli kako njezina trenutna trudnoća nije održiva i da vjerojatno baš prolazi kroz ranu fazu spontanog pobačaja'.

- Uvijek sam bila otvorena prema o svojoj obitelji, kondiciji, trudnoći ... i ne želim to iskustvo čuvati u tajnosti samo zato što nije pozitivno - napisala je i objasnila kako joj je želja i da pomogne u podizanju svijesti o toj temi.

- Želim da se sa pobačaja skine stigma - napisala je tada i dodala da ne osjeća "nikakav sram" zbog tog iskustva.

Nekoliko dana kasnije objavila je da je baš bila u bolnici i da se plod na žalost nije zadržao.

- Nadam se da se o ovoj temi priča i da se držimo zajedno i kroz lijepe i kroz izazovne trenutke u životu - poručila je Hilaria koja sa suprugom Alecom ima četvero djece.

Beyoncé

U intervjuu s Oprah 2013. godine Beyoncé je progovorila o spontanom pobačaju koji je imala prije rođenja svog prvog djeteta, Blue Ivy.

- To je bio jedan od razloga zašto nisam objavila da sam trudna kada sam čekala Blue Ivy, jer nikad ne znate što se može dogoditi. Tada mi je bilo jako teško jer su prijatelji i obitelj znali i veselili se i slavili pa nisam htjela da mi se ponovi nešto slično - ispričala je pjevačica koja je 2017. postala mama blizancima Rumi i Sir Carteru.

Whitney Houston

U intervjuu iz 1993. godine, Whitney je otkrila da je imala spontani pobačaj tijekom snimanja filma "Tjelohranitelj".

- Bilo je vrlo bolno, emotivno i fizički. Sutradan sam se vratila na set. A Bobbi Kristinu sam dobila godinu dana kasnije i ipak sam blagoslovljena - rekla je.

Lily Allen

Pjevačica i kantautorica je u objavi na Twitteru 2015. otkrila da je pjesmu "Nešto nije u redu" napisala kao sjećanje na mrtvorođenog sina.

- Prije pet godina sam primljena u bolnicu, a četiri dana kasnije rodila sam predivnog dječaka, no nažalost nije preživio. Inače nemam običaj javno govoriti o takvim stvarima, ali napisala sam tu pjesmu u njegovo sjećanje - stoji u njenoj Twitter objavi.

Allen je inače 2011. rodila svoju prvu kćerku Ethel Mary, a dvije godine kasnije i drugu, Marnie Rose.

Brooke Shields

Glumica je događaje oko gubitka trudnoće opisala u intervjuu za People 2003. godine. Otkrila je da je pobačaj imala nakon dijagnoze cervikalne displazije i pokušaja da zatrudni umjetnom oplodnjom.

- Do tada sam mislila da će biti jednostavno dobiti dijete jer mi je vrijeme i jer sam to htjela - rekla je, a kaže i kako je shvatila da postoji razlika između želje da se rodi dijete i istinske želje da se bude majka. Kasnije je Brooke postala majka dvije curice, Rowan Frances i Grier Hammond.

Mariah Carey

Pjevačica je 2010. godine za Access Hollywood ispričala o naglom prestanku prve trudnoće, dok je još bila u braku s bivšim mužem Nickom Cannonom.

- To nas je na neki način potreslo i odvelo na jako mračno mjesto - rekla je Mariah o iskustvu spontanog pobačaja i dodala kako dugo o tome nije ni mogla govoriti, a kasnije je s Cannonom dobila blizance, sina Moroccana i kćerku Monroe.

Carrie Underwood

U intervjuu za "CBS Sunday Morning" 2018. godine govorila je o svoja tri pobačaja u 2017. i 2018. godini.

Objasnila je da je imala dva pobačaja 2017. i jedan 2018., te da ne želi biti ljuta jer je blagoslov što već ima muža, dijete i život koji voli.

- Zbog pobačaja sam se približila Bogu. A ako On ne želi da opet imam dijete, moram to prihvatiti znajući da ću jednog dana shvatiti zašto - rekla je za People ranije ove godine, a početkom 2019. godine pjevačica i njen suprug Mike Fisher ipak su dočekali svoje drugo dijete, još jednog sina.

Nicole Kidman

Prema intervjuu za Marie Claire 2007. godine, Nicole i bivši suprug Tom Cruise dvaput su izgubili dijete prije nego su odlučili posvojiti dvoje.

- Na kraju braka sam imala pobačaj i ektopičnu trudnoću. Za mene je to bilo nevjerojatno traumatično - ispričala je Nicole koja danas ima troje djece.

Sharon Stone

Za AARP je otkrila da su ona i suprug posvojili sina Roana nakon što je čak tri puta imala spontani pobačaj u drugom tromjesečju.

- Zadnje dijete koje sam izgubila sam rađala 36 sati. Dok smo još bili u bolnici, dobili smo poziv vezan za posvojenje - ispričala je glumica koja je nakon Roana posvojila još dva dječaka, Quinna i Lairda.

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick

Glumica i suprug Matthew Broderick su 2012. godine dobili sina Jamesa, no nakon njega više nisu uspijevali opet začeti. Odlučili su se za surogat majčinstvo i dobili blizanke Marion Lorettu Elwell i Tabithu Hodge.

Foto: Instagram/orijent - Istražili smo sve mogućnosti i surogat majčinstvo je bila najbolja opcija. Pokušavali smo proširiti obitelj godinama. Da sam mogla uspješno iznijeti trudnoću nakon rođenja sina, ne bih se odlučila na ovu opciju - bila je iskrena Sarah.

Chrissy Teigen i John Legend

Par se vjenčao 2013. i godinama pokušavao dobiti bebu, ali nikako nisu uspijevali.

- Reći ću vam iskreno, John i ja imamo problema. Voljeli bismo da smo dobili dijete prije pet, šest godina, ali nismo, to je bio proces. Odlazili smo doktorima za neplodnost... I, svaki put kad bi me netko pitao hoćemo li imati djece, razmišljala sam: "jednog dana pitat ćete to krivu curu koja se stvarno bori s tim i bit će joj vrlo teško". Zato, mrzim ta pitanja. Mrzim ih. Prestanite me ispitivati - izjavila je 2015. godine.

Chrissy i John dobili su kćerku Lunu Simone 14. travnja 2016. godine, nakon godina pokušavanja i odlazaka na IVF tretmane, a 2015. Chrissy je rodila i sina Milesa Theodorea Stephensa.

