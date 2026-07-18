Bolesti i stanja koje se mogu pogoršati po velikim vrućinama

Kombinacija zdravstvenih problema i vrućine zabrinjava mnoge pacijente i njihove liječnike. Rastuće temperature pojačavaju simptome i povećavaju rizike raznih zdravstvenih problema. Zato, ako imate kronični problem, trebate biti posebno na oprezu.

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1. Napadi migrene

Pogađa 10 do 15% odrasle populacije. Osim glavobolja, drugi simptomi mogu uključivati razdražljivost,

osjetljivost na svjetlost i zvuk, mučninu, zbunjenost...

Nedavna istraživanja pokazuju da toplina može povećati rizik od napadaja. Toplinski valovi povećavaju razinu upale u tijelu, što također može produžiti trajanje migrene. Nadalje, povećava se mogućnost dehidracije, što je također faktor rizika. Ekstremna toplina stimulira oslobađanje neuropeptida i mijenja tlak, djelujući kao biološki prekidač za ovu bol.

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2. Kardiovaskularne bolesti

Studija objavljena u znanstvenom časopisu Circulation potvrdila je da će se smrtni slučajevi od ovih bolesti značajno povećati u nadolazećim godinama zbog globalnog zatopljenja. Kada temperature porastu, srce mora raditi puno jače i brže kako bi snizilo našu tjelesnu temperaturu znojenjem i preusmjerilo krv prema koži radi rashlađenja. Ovo prekomjerno opterećenje može dovesti do srčanog udara kod osoba s postojećim srčanim problemima.

Kardiološke smjernice iz 2026. preporučuju da pacijenti sa zatajenjem srca ili koronarnom bolešću srca prilagode doze diuretika i hipotenzivnih lijekova tijekom ljetnih mjeseci, pod strogim liječničkim nadzorom.

3. Moždani udar

Vrlo visoke temperature značajan su faktor rizika za moždani udar, posebno kod starijih osoba. Oni koji već pate od visokog krvnog tlaka moraju biti posebno oprezni. Teška dehidracija čini krv gušćom i viskoznijom, povećavajući sklonost stvaranju ugrušaka (tromba), koji mogu blokirati moždane arterije.

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4. Problemi s bubrezima

Ovo stanje se također može značajno pogoršati tijekom toplinskog vala. Studija iz 2022. potvrdila je snažnu vezu između broja posjeta hitnoj pomoći zbog problema s bubrezima i vrlo visokih temperatura. Bubrezi, uostalom, pomažu tijelu u regulaciji tekućine. Kada su temperature vrlo visoke, obilno se znojimo i problemi s bubrezima se pogoršavaju.

Nadalje, bubrezima je potrebna tekućina da bi pravilno funkcionirali, a dehidracija uzrokovana visokim temperaturama ne pomaže, izlažući pacijenta riziku od akutnog zatajenja bubrega ili stvaranja bubrežnih kamenaca zbog prekomjerne koncentracije urina.

5. Problemi s tlakom

Velika vrućina uzrokuje osccilacije krvnog tlaka i može uzrokovati i visoki i niski tlak. Kada se obilno znojimo, tijelo gubi tekućinu, što smanjuje volumen krvi. To može dovesti do pada krvnog tlaka. Ovo se stanje češće javlja nakon nagle promjene položaja. Zbunjenost i vrtoglavica simptomi su povezani s niskim krvnim tlakom.

S druge strane, tlak može i skočiti. Tijelo se mora više truditi da cirkulira krv kako bi ohladilo unutarnje organe, povisujući krvni tlak. Pritom se oslobađaju hormoni poput kortizola i adrenalina, koji uzrokuju iznenadno sužavanje krvnih žila i opasne noćne skokove, posebno kada toplina sprječava tijelo da se ohladi tijekom spavanja.

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6. Dijabetes

Visoke temperature smanjuju sposobnost tijela da učinkovito proizvodi znoj, što otežava hlađenje. Također, dehidracija brzo podiže razinu šećera u krvi. Naime, manjak vode u tijelu znači da krv postaje gušća, pa koncentracija šećera u krvi raste.

Vrućina širi površinske krvne žile u koži pa se inzulin apsorbira znatno brže nego inače. Ako osoba s dijabetesom ode u šetnju ili plivanje po vrućini, ubrzana apsorpcija inzulina može izazvati nagli i opasan pad šećera u krvi.

7. Astma

Vrućina potiče grčenje mišića oko dišnih puteva i stvara gustu sluz, što osobama s astmom drastično otežava disanje. Vruć i vlažan zrak iritiraju već preosjetljivu sluznicu dišnih puteva pa tijelo reagira refleksnim sužavanjem bronhija što dovodi do manjka zraka u plućima.

Velike vrućine znače i veće zagađenje jer je se ono zadržava bliže tlu, što također astmatičarima stvara dodatan problem.