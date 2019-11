Bore se za najbolju tetovažu: 'Žene daleko bolje podnose bol'

Svake godine rastemo. Prije devet godina počeli smo sa sedam artista, a sada ih imamo preko 100 te veliki broj izlagača, Želimo se otvoriti prema svima, prema djeci, djeci, obiteljima... Bit će to jedan lijepi vikend i bit će svega, od dobre glazbe koju puštamo s gramofonskih ploča do performansa, mađioničara Andreja Škedla te natjecanja u Potrazi za blagom te osvojiti vrijedne nagrade, kaže Fućak Josip, jedan od organizatora Devete, najveće tattoo konvencija Rijeka Tattoo Expo, u petak otvorene u Sportskoj dvorani Kostrena.

Čak 105 renomiranih tattoo majstora iz svih zemalja bivše države te Njemačke, Švedske, Belgije, a prvi puta i Velike Britanije na tri dana 'okupirat' će dvoranu gdje se natječu u 13 kategorija. Majstori ukrašavanja tijela borit će se za najbolju tetovažu te Best of Show u nedjelju, kada će se nagradit najbolja tetovaža cijele konvencije. Tu je i sada već neizostavno natjecanje za najgoru tetovažu koja će biti nagrađena tretmanima laserskog uklanjanja koje poklanja Ghost Laser Tattoo Removal.

Od zagrebačkih majstora Josipa Ćorića i Sušaca iz ekipe Zero Five doznajemo što se najviše traži te tko bolje podnosi bol, muškarci ili žene?

- Traži se doslovno sve što vam može i ne može past napamet, ali ipak najviše dlakave životinje, a dosta se traže 3D, realistični te autorski motivi, Najstarija osoba koju smo tetovirali imala je blizu 70 godina, a najmlađa 16, s obaveznom dozvolom od roditelja, no u principu mlađoj populaciji ipak uvijek preporučujemo da pričekaju s jednom takvom odluko, pogotovo kad nas traže bizarne zahtjeve. To je nešto što ostaje trajno i treba malo promislit, A što se tiče podnošenja boli žene su tu daleko veće face, bez pogovora - složni su zagrebački artisti s dugogodišnjim iskustvom..

Dodaju kako puno klijenata su turisti, koji ne rijetko imaju čudne zahtjeve.

Foto: PIXSELL

- Jedan Francuz me jednom tražio da mu istetoviram natpis Spomenik, na Hrvatskom, preko cijele ruke. Niti sam ja saznao zašto baš to, a vjerujem da nije ni on. Jedan Poljak me pak tražio nešto hrvatsko, al da nije zastava il šahovnica, nešto što mene asocira na našu zemlju pa sam mu istetovirao bocu šljivovice i našali se kako ću ispod napisati - kolke šljive bog te j... No on je inzistirao da to napišem, bio je oduševljen - smije se Josip.

Oni koji ne žele trajnu tetovažu mogu se ocrtavati kanom, dok oni najmlađi imaju opciju crtanja lica. Beauty Corner pobrinut će se za razne kozmetičke usluge dok na frizerskom štandu Michey, najstrpljivijm među ženama, cure će za nekoliko sati isplesti afričke pletenice. Muškarci si pak mogu urediti bradu i kosu kod ekipa salona Wolf, a sav prikupljen iznos u sklopu humanitarne akcije, donirat će se za kupnju knjiga za školsku knjižnicu OŠ Kostrena i to onih potrebnih za lektiru prema novom kurikulumu.

Foto: PIXSELL

Ovogodišnja novost je subotnje natjecanje u cosplayu.

– Ovo je druga godina da uspješno surađujemo s udrugom 3. zmaj koja je organizator Rikona i zajedničkim smo snagama došli na ideju da održimo i Cosplay reviju. Činilo nam se zgodno da se nakon Rikona cosplayerima pruži još jedna prilika da pokažu svoje kostime. Sve smo začinili tim da smo isti dan ubacili tattoo natjecanje kategoriju Fantasy koja se izvrsno nadopunjuje s cosplay kostimima odnosno tom tematikom - kažu organizatori.

Ulaznice se mogu kupiti isključivo na ulazu u dvoranu po cijeni od jednodnevne - 30 kuna i trodnevne 50 kuna.