Botox, skinboosteri, biostimulatori ili fileri – Što zapravo treba vašoj koži?

Estetska medicina danas više nije usmjerena samo na „brisanje bora“ ili dodavanje volumena. Cilj suvremenog pristupa je poboljšati kvalitetu kože, očuvati prirodne proporcije lica i ciljano djelovati na različite znakove starenja. Botox, skinboosteri, biostimulatori i fileri imaju različite uloge. Zato nije najvažnije pitanje koji je tretman trenutno najpopularniji, nego: što zapravo treba vašoj koži i licu?

Brzi vodič kroz tretmane

Što želite poboljšati? Ukoliko niste sigurni, pročitajte naš brzi vodič te koja su vrste tretmana i proizvodi dostupni u Poliklinici Omnia Medicus.

Mimičke bore čela, između obrva i oko očiju : terapija protiv bora botulinum toksinom

: terapija protiv bora botulinum toksinom Dehidrirana, umorna koža bez sjaja : skinboosteri / biorevitalizacija (Profhilo®, NCTF® 135 HA, Teosyal® Redensity 1)

: skinboosteri / biorevitalizacija (Profhilo®, NCTF® 135 HA, Teosyal® Redensity 1) Sitne bore i smanjena kvaliteta kože : biorevitalizacija (Jalupro®, Profhilo®, NCTF® 135 HA)

: biorevitalizacija (Jalupro®, Profhilo®, NCTF® 135 HA) Tanka koža i sitne linije oko očiju : periorbitalni tretman (Jalupro® Young Eye)

: periorbitalni tretman (Jalupro® Young Eye) Smanjena čvrstoća i početno opuštanje kože : bioremodeliranje / biostimulacija (Jalupro® Super Hydro, Profhilo®, Karisma Rh Collagen®)

: bioremodeliranje / biostimulacija (Jalupro® Super Hydro, Profhilo®, Karisma Rh Collagen®) Gubitak kolagena i čvrstoće : biostimulatori (Sculptra®, Radiesse®)

: biostimulatori (Sculptra®, Radiesse®) Gubitak volumena i promjena kontura lica : dermalni fileri / hijaluronski fileri prema indikaciji

: dermalni fileri / hijaluronski fileri prema indikaciji Želja za prirodnim pomlađivanjem cijelog lica: individualna kombinacija tretmana botox + skinbooster / biostimulator ± filer

Odabir tretmana i preparata ovisi o pregledu, anatomiji, indikaciji i individualnim potrebama pacijenta. Sve tretmane estetske medicine u Poliklinici Omnia Medicus izvodi dr. Matija Milić, koji se kontinuirano educira i sudjeluje na međunarodnim kongresima kako bi usavršavao znanje i pratio suvremene trendove u estetskoj medicini.

Botoks – za mimičke bore

Botulinum toksin prvenstveno djeluje na aktivnost mišića odgovornih za nastanak mimičkih bora. Najčešće se primjenjuje na čelu, između obrva i oko očiju.

Botoks ne povećava volumen lica. Cilj dobro izvedenog tretmana nije „zamrznuti“ lice, nego ublažiti izražene mimičke bore uz očuvanje prirodnog izraza lica.

U Poliklinici Omnia Medicus za botulinum tretmane koristi se Bocouture, a područje i doza određuju se prema mimici, anatomiji lica i željenom, prirodnom izgledu.

Skinboosteri – za hidrataciju i kvalitetu kože

Kada koža izgleda suho, umorno, manje elastično i bez sjaja, dodavanje volumena često nije ono što joj treba. Tada razmatramo tretmane koji prvenstveno djeluju na kvalitetu kože poput Profhila i NCTF-a.

Ovisno o proizvodu, tretman može sadržavati hijaluronsku kiselinu, aminokiseline, peptide, vitamine, antioksidanse ili druge sastojke koji podupiru hidrataciju i regeneraciju. Koža lica nakon tretmana može djelovati svježije, elastičnije i zaglađenije, dok sitne linije postaju manje primjetne.

Poliklinika Omnia Medicus koristi skinboostere i proizvode za biorevitalizaciju kao što su Jalupro®, Profhilo®, Teosyal® Redensity 1, Fillmed NCTF® 135 HA i Ialest. Za osjetljivo područje oko očiju odabire se periorbitalni tretman prilagođen tankoj koži i njezinim specifičnim potrebama.

Biostimulatori – poticanje vlastitog kolagena

Biostimulatori predstavljaju drugačiji koncept pomlađivanja. Umjesto da se oslanjamo samo na trenutačno dodavanje volumena, cilj je potaknuti procese stvaranja vlastitog kolagena i postupno poboljšavati strukturu kože.

Sculptra®

Sculptra sadrži poli-L-mliječnu kiselinu (PLLA). Rezultat se razvija postupno, kako se stimulira stvaranje kolagena. Posebno je zanimljiva osobama koje žele postupno i diskretno pomlađivanje, bez nagle promjene izgleda.

Radiesse®

Radiesse se temelji na kalcijevu hidroksiapatitu (CaHA). Ovisno o načinu primjene i indikaciji, može se koristiti za određene volumetrijske i konturne korekcije, ali ima i biostimulacijsko djelovanje.

U Poliklinici Omnia Medicus u tu se svrhu koriste Sculptra®, Radiesse® i Karisma Rh Collagen®, dok se za bioremodeliranje kože primjenjuju proizvodi poput Profhila® i Jalupro® Super Hydro, ovisno o indikaciji i području koje se tretira.

Fileri – kada je potrebno vratiti volumen

Dermalni fileri imaju drugačiji zadatak. Najčešće se koriste kada postoji stvarni gubitak volumena ili želimo precizno korigirati određenu konturu lica. Ovisno o anatomiji i indikaciji, hijaluronski fileri mogu se koristiti za područje usana, obraza, brade, donje čeljusti te određene brazde i udubljenja.

Suvremena estetska medicina ne teži što većoj količini filera. Prirodan rezultat često znači koristiti upravo onoliko preparata koliko je potrebno – i ništa više.

Za dermalne filere Poliklinika Omnia Medicus koristi Teoxane i Aliaxin proizvode, uz planiranje koje poštuje prirodne proporcije i pokrete lica.

Zašto je pregled važniji od naziva preparata?

Pacijent često dolazi s već odabranim tretmanom: „Želim Botox.“ „Želim Profhilo.“ „Treba mi filer.“ Međutim, jedna naizgled jednostavna bora može nastati zbog snažne mimike, gubitka volumena, smanjene kvalitete kože ili kombinacije više promjena.

Zato prije tretmana treba procijeniti kvalitetu kože, anatomiju i proporcije lica, mimiku, gubitak volumena, stupanj opuštenosti te očekivanja pacijenta. Tek nakon pregleda može se odlučiti koji je tretman odgovarajući.

Ponekad je najbolji rezultat – kombinacija

Lice ne stari samo na jedan način. Istodobno se mijenjaju koža, kolagen, potkožno tkivo i druge strukture lica. Zato kod nekih pacijenata najbolji rezultat daje pažljivo planirana kombinacija.

Primjerice: Botox može ublažiti mimičke bore. Skinbooster može poboljšati hidrataciju i kvalitetu kože. Biostimulator može potaknuti stvaranje kolagena. Filer se može koristiti tamo gdje postoji stvarni gubitak volumena. Cilj nije napraviti što više tretmana. Cilj je odabrati najmanje intervencija potrebnih za skladan i prirodan rezultat.

Što onda zapravo treba vašoj koži?

Ne postoji jedan preparat koji je najbolji za sve. U Poliklinici Omnia Medicus estetskom tretmanu pristupamo individualno. Nakon pregleda i procjene kože i lica odabire se tretman ili kombinacija tretmana prilagođena potrebama pojedinog pacijenta.

Ne treba svakoj osobi botoks. Ne treba svakoj osobi filer. I ne treba svakoj koži isti biostimulator ili skinbooster. Najbolji tretman je onaj koji odgovara vašoj koži, anatomiji lica, postojećim promjenama i rezultatu koji želite postići.

Foto: Poliklinika Omnia Medicus

Prirodan rezultat počinje dobrim planom

Cilj suvremene estetske medicine nije promijeniti lice. Cilj je očuvati ono što je prirodno lijepo, poboljšati kvalitetu kože i postići svježiji, odmorniji izgled bez dojma pretjeranog estetskog zahvata.

Poliklinika Omnia Medicus.

Individualan pristup.

Suvremena estetska medicina.

Prirodni rezultati.