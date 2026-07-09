Tea Nuić (33) vlasnica je Winnie’s Christmas Shopa u zagrebačkoj Vlaškoj koji radi cijele godine, a ima stalne klijente koji love ljetne popuste i kupuju ukrase za sebe ili poklone za svoje bližnje
U zagrebačkoj Vlaškoj PLUS+
Božić je i u srpnju! Tein dućan cijelu godinu prodaje ukrase, a kupci ga jednostavno obožavaju
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Pravi ljubitelji ljetovanja za odmor u srpnju ili kolovozu pripremaju se obično u rujnu, kad se na sniženju mogu pronaći kupaći kostimi, ručnici, ležaljke i suncobrani na sniženju, radi rasprodaje zaliha, dok je smještaj za odmor pametno rezervirati već u siječnju, dok se većina još odmara od božićnih blagdana. To je vrijeme kad ćete pronaći ugodan smještaj po prihvatljivim cijenama, jer kasnije ostaje samo skuplji smještaj. Slično pravilo vrijedi i za božićne ukrase, pa smo odlučili posjetiti Winnie's Christmas Shop u Vlaškoj ulici na broju 12 i provjeriti kakvi nas trendovi čekaju u kićenju jele i doma za Božić 2026. te ima li ovih ljetnih dana sniženja na policama trgovine.
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