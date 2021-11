SADA SE TO IZGUBILO

Slanje čestitki rodbini i prijateljima sve je rjeđa praksa no, nekada je to bilo uobičajeno, posebice za velike blagdane. U nastavku pogledajte kako su to u prošlosti izgledale božićne čestitke

U prošlosti ljudi su jedva čekali da dođu blagdani, Božić i Nova Godina da mogu svojim najmilijima poslati božičnu čestitku. Tada su čestitke bile zaista prekrasne, može se reći posebne, jer su opisivale blagdanski topao duh. Pisajući čestitku mogli ste osjetiti kako vam srce titra od uzbuđenja. Naime, dolaskom internete smanjio se i broj poslanih božićnih čestitki. Lakše je natipkati, nego lijepo napisati tekst u božićnu čestitku. Ipak, vjerujemo da danas postoji maleni broj ljudi koji i dalje šalju božićne čestitke. POGLEDAJTE VIDEO:

Prva poznata božićna čestitka poslana je davne 1611. godine u Engleskoj, a nakon toga idući spomen božićne čestitke nalazimo u godini 1843. kada je izvjesni Sir Henry Cole naručio božićnu čestitku od John Callcott Horsley-a. Nakon toga su se božićne čestitke polako raširile po cijelom svijetu. U Prvom svjetskom ratu na čestitkama su se često nalazili patriotski motivi i rado su se slale vojnicima na bojišnici. Također je identična situacija i sa božićnim čestitkama za vrijeme Drugog svjetskog rata. Često su na božićnim čestitkama prevladali komični motivi ili motivi božićne jelke, obitelji, djece, djeda božićnjaka i slično. U nastavku pogledajte kako su izgledale čestitke starije od 100 godina: